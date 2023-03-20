Son dakika! AFAD Başkanı Sezer açıkladı... Depremlerdeki can kaybı 50 bin 96'ya yükseldi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sezer,Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96, yaralananların sayısının ise 107 bin 204 olduğunu açıkladı.

Sezer, Depremden etkilenen 11 il ve 62 ilçede yoğun yıkım meydana geldiği söyledi.

YIKILAN BİNALARLA İLGİLİ 298 TUTUKLAMA

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapıldığı öne sürülen binalarla ilgili soruşturma kapsamında; 1325 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 298'i tutuklandı, 449'u hakkında adli kontrol kararı verildi, 305 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında gözaltı talimatı olan 91 kişi bulunurken, gözaltındaki 2 kişinin işlemleri sürüyor. Şüpheli olarak tespit edilenlerden 4'ünün yurt dışında olduğu, 58 kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi. 118 şüpheli de ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

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Ayrıca tutuklu bulunan 298 kişinin 104'ü müteahhit, 161'i yapı sorumlusu, 15'i yapı sahibi, 18'i binada değişiklik yapan kişilerden oluştu. Hakkında adli kontrol kararı verilen 449 kişinin ise 86'sı müteahhit, 280'i yapı sorumlusu, 52'si yapı sahibi, 31'i binada değişiklik yapan kişilerden oluştu.