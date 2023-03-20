CNN International'dan 'İstanbul depremi' uyarısı... Acı bilançoyu açıkladılar

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Türkiye tarihinin en büyük depremi sonrası yaralarını sarmaya devam ediyor.

Deprem sonrası savaştaki Ukrayna’dan ilişkilerin gergin olduğu Yunanistan’a kadar tüm dünyadan Türkiye’ye destek ve yardım teklifleri yağdı.

Dünya Türkiye için adeta seferber oldu. Pek çok gazete ve televizyon depremin etkilediği kentlerdeki son durumu okurları ile paylaşırken dünya bu defa gözünü İstanbul'a çevirdi.

Mega kentin depreme hazır olup olmadığını masaya yatıran ABD merkezli CNN International 'İstanbul'da akıl almaz büyüklükte bir deprem yaklaşıyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde İstanbul'un iki fay hattının çevresinde konumlandığının altı çizildi ve 'Bu, İstanbul'un depreme hazır olup olmadığı konusundaki endişeleri artıran jeolojik bir gerçekliktir' denildi.

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CNN'e konuşan Profesör Celal Şengör 'İstanbul için görünüm pek parlak değil. Hiç parlak değil' dedi. Şengör sözlerine şöyle devam etti;

'Önümüzdeki yirmi yıl içinde İstanbul'da büyük bir deprem olmazsa hepimiz çok şaşırırız. İşte bu kadar yakın. Bu sadece bir ihtimal ama ihtimal yüksek.'

'YIKICI SONUÇLAR DOĞURABİLİR'

Beklenen depremin 7.2 ila 7.8 arasında bir büyüklüğe sahip olmasının beklendiğini aktaran CNN, uzmanların bu büyüklükte bir depremin Türkiye'nin ticaret ve sanayi merkezi için yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini tahmin ettiğini belirtti.

Kuzey Anadolu fay hattının etki alanında yer alan İstanbul, tarih boyunca şehri fiziksel ve sosyal olarak dönüştüren pek çok deprem gördü. Roma İmparatorluğu, Bizans ve ardından Osmanlı dönemleri boyunca bu bölgede yaşanan depremlerin İstanbul'daki yıkıcı etkisi sık sık tarihi kayıtlarda yer buluyor...

ACI BİLANÇO: 100 BİN İNSAN ÖLEBİLİR

Olası can kaybının mercek altına alındığı haberde şu ifadeler yer aldı;

'Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma, İstanbul'da gece meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 14 bini aştığını tahmin ediyor. Ancak bazı uzmanlar, sayının çok daha büyük olacağına inanıyor.'

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Şengör'ün 100 bin can kaybının yaşanabileceğini aktardığını yazan CNN haberde uzman ismin şu sözlerine yer verdi;

'Depremin sadece doğrudan etkisini düşünemezsiniz, aynı zamanda sarsıntının ardından ne geleceğini de düşünmelisiniz. Yağma, yangınlar, salgın hastalıklar olacak. Korkunç olacak.'

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'4.5 MİLYON KİŞİ EVSİZ KALABİLİR'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 7,5 büyüklüğünde bir depremin kentte yaklaşık 90.000 binanın yıkılmasına yol açabileceğini ve 260 bin binanın da ciddi hasar görme ihtimali olduğunu açıkladığını okurlarına aktaran CNN, 'Şehir yetkililerine göre, bu, İstanbul nüfusunun dörtte birinden fazlasına denk gelen yaklaşık 4,5 milyon insanı evsiz bırakabilecek ciddi bir tahmin' dedi.

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Geçtiğimiz günlerde benzer bir haber yayınlayan BBC kentteki binaların büyük bölümünün 1999'dan önce inşa edildiğine dikkat çekmiş ve şu değerlendirmede bulunmuştu;

'Sadece üç ay önce, bir araştırma burada bir depremin 90 bin insanı öldürebileceğini söyledi. Şimdi, şehri hazırlamak için yarış başladı.'