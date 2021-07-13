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GeriGündem Son dakika... Adana'da köpeğe saldırı görüntüleri infial yaratmıştı! Valilikten açıklama: Cezası belli oldu
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Yusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)- AA
Haber Giriş: 13.07.2021 - 10:10 | Son Güncelleme:

Son dakika... Adana'da köpeğe saldırı görüntüleri infial yaratmıştı! Valilikten açıklama: Cezası belli oldu

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Adana'da bir kadının evinin balkonunda, köpeğine tekme ve yumrukla saldırdığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Konuya ilişkin Adana Valiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada "Köpek sahibi Ö.Ö'ye 'Yasaklı Hayvanı Sahiplenmek ve Hayvana Eziyet' maddelerini ihlalden 11 bin 467 lira ceza uygulanmıştır" denildi.

Merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi’nde bir kadının, evinin balkonunda köpeğine tekme ve yumruk attığını gören komşuları, cep telefonuyla o anları kaydetti. Dakikalarca köpeğe eziyet eden kadının videoları, sosyal medyada paylaşılınca, kısa sürede dikkat çeken olayın görüntüleri geniş kitlelere yayıldı.

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HAYDİ ekiplerinin aracına bindirilen köpek, hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü. Polisin incelemesinde, kadının yüzde 50 zihinsel engelli olduğu öğrenildi. Şiddete uğrayan köpeğin ise tedavisinin ardından sahiplendirileceği belirtildi.

Son dakika... Adanada köpeğe saldırı görüntüleri infial yaratmıştı Valilikten açıklama: Cezası belli oldu

ADANA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Adana Valiliği, köpeğine şiddet uygulayan kadına 11 bin 467 lira ceza kesildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ihbar hattına köpeğe şiddet uygulanmasıyla görüntü ulaşmasının ardından çalışma başlatıldığı belirtildi.

Adanada infial yaratan görüntüler Balkonda tekme ve yumrukla saldırdı
Adana'da infial yaratan görüntüler! Balkonda tekme ve yumrukla saldırdı

Olayın, merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde gerçekleştiği ve 30 yaşındaki Ö.Ö'nün pitbull cinsi yasaklı ırk köpeğine şiddet uyguladığının anlaşıldığı kaydedilen açıklamada, "Pitbull cinsi köpek Büyükşehir Belediyesine ait barınağa teslim edilmiş, köpek sahibi Ö.Ö'ye 'Yasaklı Hayvanı Sahiplenmek ve Hayvana Eziyet' maddelerini ihlalden 11 bin 467 lira ceza uygulanmıştır." denildi.

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