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Son dakika: ABD'de Türkiye-İsrail zirvesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Netanyahu#ABD
Son dakika: ABDde Türkiye-İsrail zirvesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 01:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Türkevi’nde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu kabul etti. Görüşmede, uluslararası ve bölgesel meseleler, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler ile İsrail-Filistin ihtilafıyla ilgili son gelişmeler ele alındı.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, uluslararası ve bölgesel meselelerin ele alındığı kabulde, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler ile İsrail-Filistin ihtilafıyla ilgili son gelişmeler görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye’nin İsrail ile enerji, teknoloji, inovasyon, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında ortak çalışmalar yapabileceğini ve barışın egemen olduğu bir dünya için hep birlikte çalışılması gerektiğini söyledi.

Son dakika: ABDde Türkiye-İsrail zirvesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüştü


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Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

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Son dakika: ABDde Türkiye-İsrail zirvesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüştü

"İSTİŞARELERİMİZ ÜLKEMİZ VE BÖLGEMİZ İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, "BM 78’inci Genel Kurul temaslarımız kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir görüşme gerçekleştirdik. İstişarelerimiz ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olsun" dedi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Netanyahu#ABD

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