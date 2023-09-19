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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni’yi kabul etti

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İtalya#BM
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni’yi kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 22:35

BM'nin 78. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplantısı dolayısıyla bulunduğu New York’ta İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi kabul etti.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni’yi kabul etti

GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR

Kabulde, iki ülke ilişkileri başta olmak üzere Türkiye’nin AB üyelik süreci, bölgesel meseleler, Rusya-Ukrayna savaşının seyri, Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi’nin geleceği ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni’yi kabul etti

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması amacıyla Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi ile İş Forumu toplantılarının en kısa sürede yapılması gerektiğini ifade etti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İtalya#BM

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