Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Güven ve dayanışma temasıyla toplanan Genel Kurul'un, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dünyamızın geleceği konusunda geçtiğimiz yıl burada yaptığımız değerlendirmelere kıyasla daha iyimser tablo çizmek mümkün değildir. Karşımızdaki fotoğraf, küresel ölçekte daha karmaşık, daha tehlikeli sınamalarla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Kendi ülkemin güneyinde, kuzeyinde, doğusunda ve batısında birçok çatışma, savaş, insani kriz ve sosyal gerilim yaşanıyor. Küresel ekonomik sorunlarla birleşerek büyüyen bu sınamalarla baş etmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Avrupa'nın doğu sınırlarında yaşanan savaş, ekonomiden güvenliğe her alanda ciddi sorunlar ortaya çıkardı.

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"YABANCI KARŞITLIĞI, IRKÇIK VE İSLAM DÜŞMANLIĞI ENDİŞE VERİCİ BOYUTLARA ULAŞTI"



Suriye, Kuzey Afrika ve Sahel bölgesinde vekalet savaşlarının aracı haline dönüştürülen terörizm, kırılganlığı hızla artan uluslararası güvenlik iklimine onarılamaz zararlar veriliyor. Küresel güçlerin ihtiraslarını kullanarak büyüyen terör örgütlerinin faaliyet alanları teknolojik gelişmeler ile kötüleşen sosyo ekonomik şartlardan istifade ederken, adeta bir salgın gibi geniş coğrafyalara yaygınlaşıyor. Yabancı karşıtlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığının yeni bir krize dönüşme emareleri son1 yıldır endişe verici boyutlara ulaştı. Doğal afetler günlük hayatımızın gerçeği haline gelmiştir. Türkiye, yüzyılın en büyük doğal afetiyle karşı karşıya kaldı. Destek veren tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz.

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"LİBYALI KARDEŞLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMADIK, BIRAKMAYACAĞIZ"



Birkaç gün önce de Libya ağır yıkımlara maruz kaldı. Türkiye olarak Libya'ya yardım için hemen harekete geçtik. 3 gemi ve 3 uçakla 657 personelin yanı sıra yüzlerce araçtan barınma sıhhi malzemeden oluşan yardımları bu ülkeye gönderdik. STK'larımız da kendi imkanlarıyla bu çalışmalara katılıyor. Libyalı kardeşlerimizi yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Ülkemiz gibi şiddetli depremle sarsılan Faslı kardeşlerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Genel Kurulun temasının Türkiye'nin hedefleriyle bire bir örtüştüğünü görmekten memnuniyet duyuyorum. Türkiye Yüzyılı vizyonu bu örtüşmenin en net ifadesidir. Genel Sekreterin geçtiğimiz günlerde yaptığı, 'İkinci dünya savaşı sonrası kurulan kurumların bugünün dünyasını yansıtmadığı' tespitine biz de katılıyoruz. Bu tespit bizim 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrımızı ifade ediyor. Güvenlik Konseyi artık dünya güvenliğinin teminatı olmaktan çıkmış, 5 ülkenin siyasi stratejilerin çarpışma haline gelmiştir. Kıbrıs'ta yaşanan son hadiseleri bu yapının bir tezahürü olarak değerlendiriyoruz. Guterres'in barış için yeniden gündem oluşturulması çağrısına önem veriyoruz.