Son dakika... 8 kente kış geldi! Kar yağışı etkili oldu: Sürücüler mahsur kaldı

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Kars'ta kar yağışı etkili oldu, bazı noktalarda ulaşım sıkıntısı yaşandı. Merkeze bağlı 2 bin 300 rakımlı Tekneli köyünde de öğrenciler, karın tadını çıkardı.

Kentte hava sıcaklığının düşmesi ile etkili olan sağanak yerini kara bıraktı. Kars-Iğdır kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri temizleme çalışması yaptı. Merkeze bağlı 2 bin 300 rakımlı Tekneli köyünde de öğrenciler, karın tadını çıkardı. Okul bahçesinde kar topu oynayan öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte kardan adam da yaptı. Muhlis Güner, sabah saatlerinde kar sürprizi ile karşılaştıklarını belirterek, "Kar yağışı, sabaha karşı başladı. Kısa sürede, her tarafı beyaza bürüdü. Karın keyfini yine çocuklar çıkardı.

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Kar yağışından dolayı çok da memnunuz. Kış hazırlığımızı yapıyoruz" dedi. Bu arada bölgedeki yılkı atlarının da kar yağışından etkilendiği görüldü. Öte yandan kar yağışı, Erzurum'da da etkili oldu. Palandöken Dağı'nın zirvesi, beyaza büründü. Oltu ilçesinin yüksek kesimlerine de mevsimin ilk karı düştü.

BAHÇESARAY YOLUNDA KAR VE SİS

Van-Bahçesaray kara yolunda 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'ne mevsimin ilk karı yağdı, bölgede sis de etkili oldu.

Van kent merkezinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini zaman zaman kar yağışına bıraktı. Van-Bahçesaray kara yolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde de kar yağışı etkili oldu. Karla karışık yağmur ile birlikte etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları karla mücadele ekipleri de yolda herhangi bir aksaksılığın yaşanmaması için çalışmalara başladı.

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ORDU'NUN YÜKSEKLERİNE KAR YAĞDI

Meteoroloji'nin günler öncesinden uyarısını yaptığı soğuk ve yağışlı hava, Ordu'yu etkisi altına aldı. Kentin sahil ve orta kesimlerinde yağmur etkili oldu, yükseklerde ise karla karışık yağmur ve kar yağdı. Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası ile Mesudiye ilçesine bağlı bazı yaylalar, beyaz örtüyle kaplandı.

RİZE'DE YAYLALAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde dün geceden itibaren kar yağışı etkili olurken, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaylalar, beyaza büründü. İlçenin Kavron ve Samistal yaylalarında kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı. Minibüsü ile Samistal Yaylası'ndan Kavrun Yaylası'na gitmeye çalışan bir sürücü de yolda kaldı. Yaylacılar kar yağışı ile birlikte köylerine dönüş için hazırlık başlattı.

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BAYBURT VE ERZİNCAN'IN YÜKSEKLERİNDE KAR YAĞIŞI

Bayburt ve Erzincan kent merkezinde aralıklı sağanak yağmur görülürken yüksek kesimlerde yağış kara dönüştü.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde beklenen kar yağışı gerçekleşti. 3 bin rakımlı Soğanlı Dağlarının eteğinde Trabzon il sınırında bulunan Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu köyü kardan beyaz örtüyle kaplandı. Dumlu köyünün kardan beyaza bürünen merasında koyun sürüsü otlayarak karınlarını doyurmaya çalıştı.

Kar yağışı Erzincan’da Keşiş Dağlarının zirvesini de de görüldü. Karla birlikte hava sıcaklığında düşüş yaşandı.

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Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyredecek. Rüzgârın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

SÜRÜCÜLER KARA HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Erzurum-Tekman karayolu Palandöken Geçidi'nde kar çilesi başladı. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda mahsur kaldı. Zirvede yer yer etkili olan yoğun sis, sürücülerin görüş mesafesini düşürdü.

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2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi ile 3 bin 200 rakımlı Palandöken Dağı yanından giden Tekman-Erzurum Karayolu, en ufak kar yağışıyla dahi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Yapımına 1996 yılında başlanan ve 2019 yılında biten yol; ilkbahar aylarında heyelandan, sonbahar ve Kış aylarında ise kar ve fırtınadan dolayı sürücüleri zor durumda bırakıyor. Vatandaşlar, bölgeye bir an evvel tünel yapılması gerektiğini dile getirdi.

KASTAMONU'YA MEVSİMİN İLK KARI

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.

İlçeye bağlı Mamatlar köyünde sabahın erken saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Güne karla uyananlar, cep telefonlarını alıp, bol bol fotoğraf çekti. 15 dakika süren yağış nedeniyle evlerin çatıları ise beyaza büründü.