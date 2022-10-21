Son dakika... Meteoroloji'den Karadeniz için kar uyarısı! Hava buz kesti: 20 kente uyarı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Sakarya, Mersin, Hatay, Karaman, Niğde, Sivas, Kayseri, Gaziantep ve Şanlıurfa çevreleri ile Adana’nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin ve Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Ordu, Şırnak, Bitlis, Muş, Ağrı, Iğdır ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

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SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 2 kente turuncu, 18 kente ise sarı kodlu uyarıda bulundu.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Ordu, Şırnak, Bitlis, Muş, Ağrı, Iğdır ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji'nin 5 günlük HAVA DURUMU raporuna göre sıcaklıklar hafta sonundan itibaren yeniden yükselecek. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'de yağış var. Yağışlar Doğu Anadolu'nun güneyinde kuvvetli. Sıcaklık Türkiye genelinde 3-4 derece azalacak. Yarından itibaren batıdan başlayarak sıcaklık yükseliyor. Ekim ayının en sıcak günleri geliyor, 3-4 gün yağış yok" mesajını paylaştı.

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