Son 3 yılda yüzde 70 arttı: Üniversitelinin yeni rotası Doğu Avrupa

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ardından 27 Temmuz’da başlayan tercih dönemi, 8 Ağustos’a kadar sürecek. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal tercih dönemi öncesinde, “Vakıf üniversitelerinde ücretler çok artarsa bazılarında doluluk oranı düşebilir. Hatta bazı adaylar o ücretleri vermek yerine Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine gitmeyi tercih edebilir” demişti. Eski Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği Başkanı ve ASBA Yurtdışı Eğitim Danışmanlık kurucusu Aslıhan Özenç de öğrencilerin yurtdışı eğitimle ilgili tercihlerini, “Son dönemde Avrupa Birliği’nde yer alan ve özellikle uygun ücretleriyle öne çıkan Doğu Avrupa ülkelerine Türkiye’den yoğun bir talep olduğunu görüyoruz. Uzun yıllardır var olan bu talebin son dönemde artmasının en önemli nedeni yıllık eğitim ve yaşam maliyetlerinin uygunluğu” sözleriyle değerlendirdi.

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TERCİH EDİLEN ÜLKELER

Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği tarafından verilen bilgiye göre;Avrupa’da üniversite eğitimi için Türkiye’den giden öğrencilerin en çok tercih ettiği ülkeler Almanya, Polonya, Macaristan, İtalya ve Çek Cumhuriyeti. Diğer yandan son 3 yılın istatistiklerine göre, ülkeye göre değişmekle beraber üniversite eğitimi almak için bu bölgeye giden adayların sayısı yüzde 70 arttı.

NE KADARA MAL OLUYOR?

- Orta ve Doğu Avrupa üniversitelerinde eğitim maliyetleri 2 bin ila 7 bin Euro arasında değişiyor. Türk öğrenciler, Polonya’da özellikle mühendislik, mimarlık, psikoloji ve sosyal bilimler alanında, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti’nde aynı alanlara ek olarak tıp, diş hekimliği ve eczacılık gibi programlarda eğitim almak istiyor. Sağlık bilimleri dışındaki programlar birçok üniversitede ortalama 3-4 bin Euro bandında sunuluyor.

KONAKLAMA UCUZ

Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti’nde eğitim masrafları hariç bir öğrencinin konaklama, yeme içme, sağlık sigortası ve alışveriş gibi masrafları aylık 450 ile 1000 Euro arasında değişiyor. Yurtların fiyatı 130 ile 290 Euro arasında. Ev kiralamak isteyenler ise Macaristan ve Polonya’da aylık ortalama 400, Çek Cumhuriyeti’nde ise 500-700 Euro ödemek durumunda.

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ALMANYA VE İTALYA DA REVAÇTA

-Avantajlı olan ülkelerden biri de Almanya. Çünkü bu ülkede devlet üniversiteleri ücretsiz eğitim veriyor. Yıllık eğitim harçları çoğu üniversitede 1000 Euro’nun altında, sadece bazı eyaletlerde 2 bin 500 Euro’ya çıkabiliyor. Berlin, Hamburg, Köln gibi popüler şehirlerdeki İngilizce eğitim veren özel üniversitelerde ise yıllık ücretler 4 bin 500 Euro’dan başlıyor. Konaklama, yeme içme, sağlık sigortası ve alışveriş gibi masraflar aylık 900 ile 1400 Euro arasında değişiyor. Özenç, “Almanca şartı aranmaması, vize işleminin nispeten daha kısa sürmesi öğrencileri bu okullara yönelten en büyük sebeplerden” diyor.

7 BİN EURO BURS

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Üniversite eğitimi için tercih edilen bir diğer ülke ise İtalya. Buna en büyük etken ise BURS sistemi. Yeterli kriterleri sağlayan öğrenciler ücretsiz eğitim almanın yanı sıra yıllık 7 bin Euro’ya varan nakit destek bursu da alabiliyor.

MAVİ DİPLOMA

- Mezuniyet sonrası mavi diploma veren, oturum kartı ile vizesiz tüm AB ülkelerine girebilme imkânı tanıyan Polonya üniversitelerine ilgi giderek artıyor. Ayrıca bu ülkede lisans eğitimi 3 -3.5 yılda tamamlanabiliyor.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN BÖLÜMLER

1- Mühendislikler

2- Psikoloji

3- Mimarlık

4- TIP

5- İşletme - Ekonomi

6- Diş Hekimliği

7- Medya ve İletişim

8- Sağlık Bilimleri ( Fizyoterapi, Diyetetik)

9- Sosyal Bilimler ( Uluslararası İlişkiler vb.)

10- Dizayn - Tasarım