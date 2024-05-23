Sokak hayvanlarını ‘uyutma’ tartışması

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Son dönemde sahipsiz sokak hayvanlarının saldırıları sonrası kamuoyundan gelen talepleri de dikkate alan AK Parti, İngiltere, İtalya ve Portekiz’de uygulanan ‘uyutma’ yöntemini incelemeye başladı. AK Partililer, böyle bir düzenleme yapılırsa, her belediyenin barınaklarındaki kapasite kadar köpeğin fotoğraflarını çekerek kuracakları internet sitesinde sahiplendirmeleri için ilan yayınlayacağını ifade etti. Köpeklerin fotoğrafları internet sitesinde 30 gün boyunca bekletilecek.

30 gün içinde sahiplenilmeyen köpekler enjeksiyon ile uyutulacak. Sahiplenilen hayvanlara ise çip takılacak.

HAYTAP (Hayvan Hakları Federasyonu) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat karara “Bizler de sokaklarda kontrolsüz hayvanlar olsun istemiyoruz ama bunun yolu ne hapishaneler (bakımevleri) kurmaktır” diye tepki gösterdi.

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KISIRLAŞTIR-YAŞAT

Konu dün TBMM’de de gündemdeydi. CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül “Kısırlaştır-yerinde yaşat projelerini birlikte hayata geçirelim” dedi.

1910 KATLİAMI

- İstanbul’da sokak köpekleri için ilk sürgün kararı 1828’de çıktı. Köpekler teknelere dolduruldu ve Marmara’daki küçük bir adaya sürüldüler. Halkın tepkileri sonucu köpekler geri getirildiler.

- 1860’lardaki benzer bir sürgün girişimi de yine aynı tepkiler nedeniyle sonuçsuz kaldı.

- 1910’da sokak köpekleri yine gündemdeydi. Köpekler Topkapı surları önündeki eski siperlerde muhafaza edilecekti.

- Bundan vazgeçildi ve 29 Mayıs 1910’da alınan kararla sokak köpekleri toplatılarak 3 Haziran’da Hayırsızada’ya (Sivriada) gönderildi. Binlerce sokak köpeği vapurlar ve mavnalarla Hayırsızada’ya götürüldü. Aç kalan köpeklerin feryatları, seyyahların kayıtlarına da geçti.

ÇELİK: HENÜZ BİTMEDİ

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik dün AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ardından bu konudaki sorulara “Sokak köpekleri düzenlemesi adı üstünde taslak. Toplumda zıt talepler var. Henüz üzerinde çalışılıyor. Çalışma henüz tamamlanmadı. Taslak önümüzdeki ya da sonraki hafta Meclis’e gelecek” yanıtını verdi.