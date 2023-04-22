SMA hastası depremzede bebek tedavi olacak

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Malatya’da yaşayan Polat Ailesi, SMA TİP-1 hastası 20 aylık kızları Eliz Lina’nın tedavisi için yardım kampanyası başlatmıştı. Kampanyanın bitmesine 20 gün kala meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailenin evi de hasar gördü. Bebekleriyle Samsun’da hayırsever bir ailenin açtığı eve yerleşen Oktay ve Gizem Polat çifti, kampanyaya burada devam ederek tedavi için kalan 4 milyon TL’yi tamamladı. Aile, destekçileriyle birlikte kutlama yaptı. Minik Eliz Lina’nın tedavisi için bir süredir Almanya konsolosluğundan davet bekleyen aileye sevindirici haber geldi. Lina ve ailesi dün sabah uçakla, kök hücre tedavisi için Almanya’ya gitti.

‘ELİZ LİNA’YI İLACINA UÇURUYORUZ’

Anne Gizem Polat (27), “Eliz’in yürüdüğü ve koştuğu günleri görebilmek adına Almanya’ya gidiyoruz. Samsunlulara çok teşekkür ediyorum. İlk günden itibaren bizi desteklediler. Depremden sonra ne olacak diye düşünürken bizi yalnız bırakmadılar. Eliz Lina’nın ilacına uçuyoruz” dedi.