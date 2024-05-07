Siyasette yumuşamaya ‘Taksim’li yanıt

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Mayıs 1972’de Ankara Ulucanlar Cezaevi’nde idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın mezarları başında düzenlenen anma törenine katıldı. Karşıyaka Mezarlığı’ndaki mezarlara kırmızı karanfiller bırakan Özel, Erdoğan’ın, “Türk siyasetinde yumuşama sürecini başlatalım istiyorum” sözlerini şöyle yanıtladı:

EN ÇOK BEN İSTİYORUM

“Taksim AYM kararına karşı yasaksa, ODTÜ Stadyumu yasaksa, kimse ‘Bunun sonu anayasaya varır mı?’ diye düşünmesin. Arkadaşlarımız Gezi’den içeride yatıyorsa kimse normalleşmeden bahsetmesin. En çok ben istiyorum normalleşelim, en çok ben istiyorum yumuşayalım. Benim görevim anayasal kayıpları teker teker geri almak. Bugün anayasa çağrısı yapan ve yeni anayasa isteyen herkese diyoruz ki; mevcut anayasaya harfiyen uymadan, Türkiye’de anayasaya aykırı yapılan işleri yapmaya devam ederek anayasa da olmaz, yumuşama tartışmaları sonuç da vermez.”

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İADEİZİYARET TARİHİ

Özel, Erdoğan’ın iadeiziyaretine ilişkin de “Bize henüz böyle bir başvuru yapılmadı. Böyle bir talepte bulunulacağını biliyoruz. Tarih netleşince açıklanır” diye konuştu.

Özel mezarlıktan ayrılırken gazetecilerin, Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin ardından atılan “görüşmenin arkasında Erdoğan’ın CHP içinde bir karışıklık planı olduğu” iddiaları için de şu yanıtı verdi: “Hiç kimse korkmasın. CHP’yi topuyla, tüfeğiyle, tankıyla darbeciler karıştıramadı. 47 yıl seçim kazanamamanın verdiği özgüvensizliği atamamış arkadaşlarımızın değerlendirmeleri. Kendimize güvenimiz tam. Kayıt dışı siyasete karşıyız. Her şeyi gözlerinizin önünde yapıyoruz, açıklıyoruz, çalışıyoruz.”

CEZAEVİNDEKİ GENERALLER

Özel, Erdoğan ile görüşmesinde gündeme gelen cezaevindeki hasta generallerin durumuna ilişkin de şöyle konuştu: “Biz detaylı bir dosya hazırlamıştık. O dosyayı, Sayın Cumhurbaşkanı ile konuştuk. Bu konuda önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler olacağını ümit ediyorum. Dikkatle takip edeceğiz. Belki Sayın Erdoğan bu konuda bir açıklama yaparsa ondan sonra o günle ilgili diğer detaylar aleniyet kazanabilir. Ama benim aksini yapmam müzakere tekniğine uygun bir davranış olmaz. Herkesin içi rahat olsun. Gezi davasında da 28 Şubat davasında da yaşanan hukuksuzluklar ve toplumdaki tüm beklentiler, yani önceden bir gündem hazırladığımızı söylemiştim. O gündem içindeki herhangi bir madde konuşulmadan o toplantıdan ayrılınmadı.”

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ÖZEL, FİLİSTİN ATKISIYLA DENİZ GEZMİŞ’İ ANDI

- Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan idamlarının 52. yıldönümünde Ankara’daki Karşıyaka Mezarlığı’ndaki mezarları başında anıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de boynunda Filistin bayrağı atkısıyla anma törenine katıldı. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının mezarlarına kırmızı karanfiller bırakan Özel, kendisine hediye edilen Filistin Şiiri isimli kitabı göstererek, bu yayını CHP arşivine kendinden sonraki genel başkanlara iletilmek üzere bırakacağını söyledi. Özel, “Çünkü Deniz Gezmiş’in yolu bütün CHP’lilerin yoludur” dedi.