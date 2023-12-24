Sis, kar, dağlar Mehmetçiği durduramıyor! Olumsuz hava koşullarında vatan savunması

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CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, geçen yıl yaptığı ziyaretinden bölgedeki izlenimlerini şu ifadelerle değerlendirdi:

SINIR ÖTESİNDE 100'DEN FAZLA ÜS BÖLGEMİZ VAR

Öncelikle başımız sağ olsun. Anlamak, hissetmek için geçen yıl bugün Irak sınırındaydık. Çok zor bir yolculuk yaptık. Sınırın bu tarafından jandarma komandolar diğer tarafında TSK görevde. Boyumu aşan, 3 metre kar vardı.

Bu şekilde mücadele veriyor Mehmetçik. O kadar zor ki, bunu anlamamız lazım. Verilen mücadeleyi hatırlatmak lazım. Şu anda da aynı şekilde orası. Öyle bir sis çöküyor ki... Sınır ötesinde de 100'den fazla üs bölgemiz var bizim.

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YOĞUN SİS ÇALIŞMALARI ZORLAŞTIRIYOR

Terör unsurları sızmaya çalıştığı esnada orada sıcak çatışma çıkıyor. Orada sis olmasa teröristlerin sızma ihtimali sıfırdı. Termal kameraların siste sağlıklı çalışması zorlaşıyor. Görüş mesafeniz sıfıra düşüyor. Bunu anlatmak için bu görüntüleri ekrana getiriyoruz.

Ekipler, geceleyin bir ısı aldığında tim dışarı çıkmıştı. Zaman zaman ani kara operasyonu da olabiliyor o dik dağlar arasında.

Üzerlerinde 40 kilo ekipman var. Üs bölgelerinde Mehmetçik için her türlü imkan sağlanmış durumda. Pencereyi açtığınızda buz kütlesi ile karşılaşıyorsunuz.