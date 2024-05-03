Sıcak görüşme sürpriz karar

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Siyasette gözlerin çevrildiği kritik görüşme öncesinde alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Görüşmeye ev sahipliği yapan AK Parti Genel Merkezi’nin çevresinde ve buraya çıkan yollarda saatler öncesinden önlem alındı. Genel Merkez’in yakınındaki Armada AVM’nin çevresindeki bazı yollar da trafiğe kapatılırken, güzergâh üzerinde bulunan park halindeki tüm araçlar da kaldırıldı. Kapatılan yollara Cumhurbaşkanlığı korumaları konuşlandı, yol kenarlarındaki çöp konteynerlerinin de taşınması dikkati çekti.

ÖNCE KORUMALAR GENEL MERKEZ’DE

Özel’in koruma ekibinden görevliler de görüşmenin bir saat kadar öncesinden AK Parti Genel Merkezi’ne geldi. Cumhurbaşkanlığı korumalarıyla birlikte durum değerlendirmesi yapan ekip önlem amaçlı binayı da gezdi. Erdoğan için ise Genel Merkez’e her gelişinde gözlenen güvenlik prosedürü uygulandı. Bu kapsamda, keskin nişancılar partinin civarında bulunan binaların üst katlarında görev yaparken, bomba ihtimaline karşı jammer yüklü araçlar genel merkezin çevresinde hazır bulunduruldu.

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ERDOĞAN 10 DAKİKA ÖNCE GELDİ

Erdoğan, gazetecilerin de yoğun ilgi gösterdiği görüşme için Genel Merkez’e, randevu saatinden 10 dakika kadar önce geldi. Erdoğan’ın aracı doğrudan binanın altındaki otoparka indi. Özel ise randevu saati olan 16.00’da, makam aracı olarak kullandığı özel bir araçla geldi. Özel’in yanında eski Washington Büyükelçisi olan CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan’ın yanı sıra, özel kalem müdürü ile basın danışmanı da yer aldı. CHP lideri Özel’i kapıda AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Cumhurbaşkanlığı Protokol Müdürü Barkın Kayaoğlu karşıladı. Özel ve Tan arabadan indikten sonra, Elitaş ve Kayaoğlu ile tokalaşarak hemen binaya geçti.

KURMAYLAR HAZIR BEKLEDİ

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Mustafa Elitaş, CHP Genel Başkanı Özel’e ise Namık Tan tutanak tutmak üzere eşlik etti. Erdoğan’ın görüşme öncesinde bütün genel başkan yardımcılarını, görüşme gündemine ilişkin ihtiyaç olması durumunda anlık bilgi paylaşımı için partiye çağırdığı, kurmayların görüşme sırasında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) salonunda beklediği öğrenildi.

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8. KATTA SICAK KARŞILAMA

Özel daha sonra asansörle, AK Parti Genel Merkezi’nde Erdoğan’ın makam odasının bulunduğu 8. kata çıktı. Erdoğan da Özel’i asansörün kapısının önünde sıcak bir biçimde karşıladı. El sıkışıp ayak üstü selamlaşan iki liderin bu ilk karşılaşmasından kameralara sıcak görüntüler yansıdı. İki lider daha sonra birlikte görüşmenin yapılacağı odaya geçti. Görüşme öncesi görüntü almak için kameraların kabul edildiği salonda, Erdoğan ve Elitaş’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu. Görüşme sırasında ise odada iki liderin dışında sadece Elitaş ve Tan kaldı.

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‘BOŞ KOLTUK’ TELAFİSİ

İki lider yan yana koltuklarda kameralara görüntü verirken, Erdoğan’ın sol tarafındaki bir boş koltuk dikkat çekti. Erdoğan’ın oturduğu koltuğun arkasındaki AK Parti panosunun önündeki Türk bayraklarından birinde Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu da gözlendi. Edinilen bilgiye göre Özel, bu boş koltuktan rahatsız oldu ve rahatsızlığını da, “Bu doğru olmadı, telafisi gerekir” sözleriyle Erdoğan’a iletti.

İADE-İ ZİYARET KARARI

Erdoğan da odada bulunan Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’a, “Hasan Bey bunu telafi etmek için CHP Genel Merkezi’ne gidelim” dedi. Özel de Erdoğan’ın “iade-i ziyaret” sözlerine, “Memnun olurum” diye yanıt verdi.

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Her iki lider de diyalog kanallarının bundan sonra açık tutulması konusunda ortak bir görüş bildirdi. Dini bayramlarda tebrikleşme ve milli bayramlarda yüz yüze görüşelim diyen her iki lider de “Birbirimizi arayıp soralım” dedi.

ÖZEL’İ TEBRİK ETTİ

31 Mart seçimlerine ilişkin CHP Genel Başkanı Özel’i tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizin başkanlığınızdan ötürü ivmelenen bir süreç var” dedi. 15 Temmuz darbe girişiminin de gündeme geldiği toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişiminin yaşandığı gece direnişi için Özel’e teşekkür ederken, Özgür Özel de “Ben hiçbir zaman 15 Temmuz’un bir tiyatro olduğunu düşünmedim” yanıtını verdi.

YENİ ANAYASA

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Yeni anayasa konusu da her iki liderin masasındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ve sivil bir anayasanın olması gerektiğini aktarırken, Özel ise çekincelerinin olduğunu ifade ederek, “Mevcut anayasaya uyulması gerekiyor” diye konuştu.

‘BAZI BRANŞLARDA MÜLAKATLAR KALDIRILABİLİR’

Bunların yanı sıra, AK Parti’nin seçim beyannamesinde kamuda mülakatın kaldırılmasına yönelik vaadin bulunduğunu hatırlatan Özgür Özel, bunun yapılması gerektiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Bazı branşlarda mülakatlar kaldırılabilir” dedi.

ÖZEL: DOĞURACAĞI SONUÇLARA DAİR İYİMSERİM

Özel, görüşmede emekli aylıkları, mülakat, belediyelerin borç ve gelir tabloları, gezi tutukluları ile 28 Şubat davasından cezaevinde bulunan ve sağlık sorunları yaşayan emekli generallerin durumları ve yargıya ilişkin sorunları da içeren kapsamlı sunum yaptı. Görüşmede Özel, belediyelere kayyum atanması konusunu da gündeme getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görüşmeden sonra ayrılırken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’a bu süreçteki emekleri için özel olarak teşekkür etti.

CHP kaynakları, Erdoğan’ın dinleyip not aldığı bilgisini verirken, Özel de görüşmenin ardından Sözcü Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, “Olumlu bir atmosferde gerçekleşti. Olumlu sonuçlar doğuracağına dair iyimserim. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri takip edeceğim. Müzakere ve mücadeleyi birlikte yürüteceğiz” dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik de, yaptığı açıklamada Erdoğan’ın Özel’in ziyaretinden memnuniyet duyduğunu aktardı. Çelik, “Olumlu bir havada geçmiştir ziyaret. Sayın Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iade-i ziyaret gerçekleştireceklerdir” dedi.

ÖZEL’DEN ‘CUMHURİYET ATEŞİ’ VE MESİR MACUNU

İKİ lider görüşme sırasında birbirlerine hediyeler de verdi. Özel, Erdoğan’a, Paşabahçe’nin “Gururla” serisinden “Cumhuriyet Ateşi” isimli objeyi hediye etti. “Cumhuriyet Ateşi”, Mustafa Kemal Atatürk’ün genç Cumhuriyet’in Avrupa’ya gönderdiği öğrencilerden Sadi Irmak’a hitaben söylediği “Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyoruz, gür alevler halinde geri dönmelisiniz” sözünden ilhamla oluşturulmuş bir eser olarak biliniyor. Özel, ayrıca yanında Manisa’daki Uluslararası Mesir Macunu Festivali’nden getirdiği mesir macunu da hediye etti. Erdoğan da Özel’e Milli Saraylar’dan fincan takımı ile memleketi Rize’den çay ve bal hediye etti.

AYNI RENK KIYAFETLER

Görüşmede iki liderin kıyafet tercihleri de dikkat çekti. İki liderin de lacivert takım elbise içine mavi gömlek ve lacivert kravat taktığı gözlendi. Bu görüşme sırasında, AK Parti Genel Merkezi’nde seçimlerin ardından ilk kez muhalif basın organlarının programa akredite edilmesi de dikkat çekti.