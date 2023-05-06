Sıcak denizde diplomasi

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un dönem başkanlığını yaptığı Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi’nin (KEİPA) 30’uncu Yıl Parlamento Başkanları Zirvesi sıcak diplomatik gelişmelere sahne oldu. Ankara ile Erivan arasındaki normalleşme çabasını gölgeleyen “anıt” krizini değerlendiren Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan, bunun iç siyasetlerinde de sorun olduğunu vurguladı.

KAVGADAN DÖNÜLDÜ

Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle son bir yılda dünyanın en gergin bölgesi olan Karadeniz çevresindeki 13 ülkeden 81 parlamenter iki günlük zirvede bir araya geldi. KEİPA’nın 61’inci genel kurulunda Rusya Delegasyonu Başkanvekili Olga Tımofeva’ya karşı Ukrayna heyetinin bayraklı protestosunda kavganın eşiğinden dönüldü. Ukraynalı parlamenterlerin kürsüyü ele geçirme ve fiziki saldırı girişimlerine sert tepki gösteren Şentop, “Toplantının düzenini kimseye bozdurmam. O zaman burası sokak hareketlerine dönüşür. Gidin sokakta yapın” diyerek eylemci üyelerin salondan çıkarılmasını istedi. Şentop, “Türkiye’nin sağlamaya çalıştığı barış ortamını bozan bu davranışı kınıyorum” dedi. Genel kurulun ardından KEİPA’nın dönem başkanlığı da Ukrayna’ya geçti.

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ERİVAN İLE KRİTİK TEMAS

En kritik görüşme Ermenistan Parlamentosu ile TBMM heyeti arasında gerçekleşti. Meclis Başkanı Şentop, mevkidaşı Simonyan’a, Türkiye’nin normalleştirme konusunda kararlı olduğunu, ancak 25 Nisan’da Erivan’da “Nemesis Anıtı”nın açılmasının sürece zarar verdiğini vurguladı. Şentop, “Açıkça terörizmi yücelten, teröristleri kahramanlaştıran, kabul edilemez bir gelişmedir. Gayet iyi bildiğiniz gibi ‘Nemesis Operasyonu’, o dönemde Osmanlı ve Azerbaycanlı devlet adamlarını hedef alan suikastları içeren terörist faaliyetler olarak, daha sonraki yıllarda 31 diplomatımız ve aile üyelerini şehit eden ASALA (Ermenistan’ın Kurtuluşu için Gizli Ermeni Ordusu), Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları (JCAG) ve Ermeni Devrimci Ordusu (ARA) adlı terör örgütlerine ilham kaynağı olmuştur. Bu konuda çok hassasız ve terörün yüceltilmesini asla kabul etmeyeceğiz” dedi.

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NEMESİS İTİRAFI

Konuk Parlamento Başkanı ise Erivan’daki anıtın devlet politikasıyla ilgili olmadığını söyledi. Simonyan, “İktidarı temsil eden hiçbir milletvekili o törende bulunmadı. Muhalefet bu süreçte adım attığımız için bizi eleştiriyor. Bu yolda çok engel ve zorluklar olacağını tahmin ediyoruz. Bunlardan geçmemiz gerekiyor ki bir sonuca varalım” dedi. Şentop ayrıca Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşması imzalanmasının büyük önem taşıdığını belirterek, “Bu anlaşma bölgemiz için yeni fırsat kapısı açacaktır. Bundan tüm bölge ülkeleri gibi Ermenistan da kazançlı çıkar” dedi. Simonyan da, Azerbaycan ile barış anlaşması imzalamaya istekli olduklarını belirtti.

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SIRBİSTAN: ALTIN ÇAĞIMIZ

- Belgrad’da 8 öğrenci ve 1 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü okul saldırısı zirvede üzüntüyle karşılandı. Sırbistan heyetine başsağlığı dileyen Şentop, “Yeryüzünün melekleri olan evlatlarımızın böylesine vahşi olayların hedefi olmasından büyük üzüntü duyuyorum” dedi. Şentop ile Sırbistan Meclis Başkanı Vladimir Orlic’in görüşmesinde ikili ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde duruldu. Ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak istediklerini belirten Orlic, “İki ülke arasında altın çağ yaşıyoruz” dedi.