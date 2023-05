Selahattin Demirtaş gönderdiği sesli mesajla, Kılıçdaroğlu’na oy istedi

Haberin Devamı

Yeşil Sol Parti’nin Bursa mitingi Merinos Park’ta düzenlendi. Mitinge Yeşil Sol Parti Eş sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, Başak Demirtaş ve partililer katıldı. Mitingde konuşan Tayip Temel mesajlarını Kürtçe verdi.

‘MUŞLU KARDEŞLERİM ARTIK AK PARTİ'YE DESTEĞİNİZİ ÇEKME ZAMANI’

Tayip Temel’in ardından konuşan HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, "Buradan Bursa'daki bütün Kürt kardeşlerime, başta Muşlu kardeşlerime seslenmek istiyorum. İslamiyet'i, İslam'ı, dinin, bütün değerlerini ayaklar altına alarak, kendi çıkarları için kullanmaya kalkan, barıştan korkan, kardeşlikten korkan AK Parti iktidarına, artık desteğinizi çekme zamanı geldi. Şimdi, 14 Mayıs'ta kırgınlıkları bir tarafa bırakma zamanı. Gelin birlik olalım, beraber olalım. Bu zulüm iktidarının yanında değil, bu zalimlerin yanında değil, mazlum halkımızın yanında olalım lütfen" dedi.

Haberin Devamı

‘PARTİMİZİN İSMİ DEĞİŞMİŞ OLABİLİR AMA AĞACIMIZ AYNI’

Selahattin Demirtaş ve hapiste bulunan arkadaşlarını özgürleştireceklerini söyleyen Başak Demirtaş, "Bunu hep birlikte yapacağız. Partimizi tanımayan, bilmeyen kaldı mı? Bizim parti en güzel partidir. Çok parti var ama bizim partimiz bir tanedir. Partimizin ismi değişmiş olabilir ama bizim ağacımız aynıdır. Bizim ağacımız yeşil ağaçtır. Bu ağaç sizlerin, halkımızın bin bir emeğiyle büyüttüğü ağaçtır. Bu ağacı gururla taşıyoruz. Çünkü bu ağaçta, Mehmet Sincar vardır, bu ağaçta Deniz Poyraz vardır, Hamdullah Öge bu ağaçtadır. O yüzden bu ağaç bizim onurumuzdur. Yıllardır ağacımızı kesmeye çalışanlara, yıkmaya çalışanlara 14 Mayıs'ta güçlü bir cevap verecek miyiz?" diye konuştu.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN SESLİ MESAJI DİNLETİLDİ

Başak Demirtaş, konuşmasının ardından miting alanında bulunanlara cezaevinde tutuklu bulunan eşi Selahattin Demirtaş'ın sesli mesajını dinletti. Mesajda seçim tarihine az bir zaman kaldığını belirten Selahattin Demirtaş, "Bugüne kolay gelmedik. Görmediğimiz zulüm kalmadı. Ama hep beraber direndik, asla boyun eğmedik, diz çökmedik. Amacımız bu topraklarda eşit, özgür ve onurlu bir şekilde yaşamaktır. Amacımız huzur refah ve barış içinde adaletin olduğu bir ülkedir. Şimdi bunlara her zamankinden daha yakınız. İnşallah güzel günlerin kapısını açacağız. İşte bunun için anahtar sizin elinizde diyorum. O anahtarla yeni bir yaşamın kapısını açın. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Özellikle genç kardeşim, sana sesleniyorum. En yakın parti seçim bürosuna giderek görev almalısın. 14 Mayıs günü bu halkın emeği sana emanettir. O emeği gözün gibi korumalısın. Seçim akşamı Anadolu Ajansı başta olmak üzere her yerde yalan yanlış haberler yapabilirler. Daha önce yaptılar. Onlara asla kanmayın. Onların yalanlarının karşısında asla diz çökmeyin ve sandık başlarından asla ayrılmayın. Türkiye artık değişime karar vermiş durumda. Emin olun kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Bunun için 14 Mayıs'ta sandığa gidin ve her iki oyunuzu da gönülden kullanın. Bir oy Yeşil Sol Parti'ye, bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na. Sizlere inanıyorum ve sizlere güveniyorum. Özgür günlerde görüşeceğiz" ifadelerine yer verdi.