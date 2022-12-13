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Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini buldu

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#Sedat Simavi Ödülleri#Türkiye Gazeteciler Cemiyeti#TGC
Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini buldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 07:00

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2022 Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini buldu.

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Bu yıl 46.’ncısı düzenlenen törende 9 dalda ödüle değer görülen gazeteci, sanatçı, karikatür, edebiyat, spor ve biliminsanları düzenlenen törenle ödüllerini aldı. TGC Başkanı Turgay Oycayto, “Sedat Simavi bizim için çok önemli bir simgeydi. Ustamızın çizdiği yolda devam etmeye çalışıyoruz” dedi. “Kitap İçin 5” adlı eseriyle edebiyat dalında ödüle değer görülen Selçuk Altun’a da ödülünü Hürriyet yazarı, TGC Edebiyat Seçici Kurulu Başkanı Doğan Hızlan verdi.

Ödül sahipleri ise şöyle: Gazetecilik-Murat Ağırel, Televizyon haber- Yeşim Karacaoğlu – Mehmet Akif Balıkçıoğlu, Belgesel-Şükran Pakkan, Karikatür-İ. Bülent Çelik,Edebiyat-Selçuk Altun, Sosyal Bilimler-Prof. Dr. Cem Behar, Fen Bilimleri-Prof. Dr. Emrah Özensoy, Sağlık Bilimleri-Dr. Arif Engin Çetin, Spor-Kadın Milli Boks Takımı, Televizyon haberi övgü- Gülçin Hacıevliyagil Ayçe ve Kemal Kiruk, Radyo övgü-Didem Karakelle Sayın, Gazetecilik övgü- Eylem Nazlıer, Fen Bilimleri övgü- Prof. Dr. Seda Keskin Avcı ve ekibi, Sağlık Bilimleri övgü-Prof. Dr. Fatma Alibaz Öner.

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Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini buldu

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#Sedat Simavi Ödülleri#Türkiye Gazeteciler Cemiyeti#TGC

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