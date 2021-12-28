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Sedat Peker suç örgütüne yönelik yargılama yarın başlıyor

#Sedat Peker#Sedat Peker Suç Örgütü#İstanbul
Sedat Peker suç örgütüne yönelik yargılama yarın başlıyor

HAKKINDA yakalama kararı bulunan firari sanık Sedat Peker’in de aralarında bulunduğu Sedat Peker Suç Örgütü’yle iltisaklı olduğu iddia edilen 26’sı tutuklu 92 sanığın yargılanmasına yarın başlanacak.

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Sedat Peker Suç Örgütü’ne yönelik soruşturmanın tamamlanmasının ardından örgüt lideri Sedat Peker’in de aralarında bulunduğu 92 sanığın yargılanması yarın başlıyor. 26’sı tutuklu 92 sanık yarın hazırlanan iddianameyi kabul eden Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 241 sayfalık iddianamede Cahit Çetin’in 13 Ağustos 2017’de öldüğü belirtiliyor. İddianamede 30 kişi müşteki ya da mağdur sıfatıyla yer alırken hakkında yakalama kararı bulunan sanık Sedat Peker’in de aralarında bulunduğu 26’sı tutuklu 92 kişi ise ‘sanık’ sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede örgütün legal veya illegal iş sahibi olan bir kısım işletme sahiplerini koruma adı altında haraca bağlayarak maddi menfaat temin ettikleri, çek-senet tahsilatı yaptıkları ve bu şekilde toplumda korkutucu güç olarak maddi menfaat elde etmeye çalıştıkları anlatılıyor.

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Sanık Peker’in milliyetçi kimliği ön plana çıkarmaya özen göstererek kendisini meşru ve sempatik göstermeye çalıştığı, bu şekilde vatandaşların desteğini almaya çalıştığı ve özellikle bu kapsamda genç kesimi elinde tutmaya yönelik çabalar sarf ettiği kaydediliyor. Peker’in bu şekilde suç örgütünü kurarak Türkiye’de büyümeye başladığı ifade ediliyor.

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Örgüt üyelerinin silah taşıdıkları, birbirlerine silah temin ettikleri kaydedilen iddianamede, silah yerine günlük hayatın akışına ters olarak ‘Emanet, cihaz, oyuncak, çekirdek’ şeklinde kelimler kullandıkları belirtiliyor. İddianamede suç örgütünün listesinin bizzat örgüt lideri tarafından tutularak dağıtımı yapılan tespihlerin imame veya boncuklarında ‘Reis Sedat Peker, SP’ gibi yazıların olduğu bu tespihlerin örgütün parolası olarak kullanıldığı kaydediliyor. Tespihi olan kişilerin örgüt liderine bağlılığının tüm örgüt üyeleri tarafından bilindiği, tespihi olan kişilerin örgüte yardım eden, geçmişinde örgütle kader birliği yapan ya da örgüt üyeleri oldukları ifade ediliyor.

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İddianamede 31 Ağustos 2017’de İstanbul, Çekmeköy’de silahla vurularak hayatını kaybeden Cahit Çetin’in ölümünü sanık Sedat Peker’in azmettirdiği kaydediliyor.

İddianamede örgüt lideri konumda yer alan sanık Sedat Peker’in "Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme", "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme", "Var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme", "Tefecilik" ve "Silahla kasten yaralama" suçlarından toplamda ağırlaştırılmış müebbet ile 262 yıl 8 aydan 392 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

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Örgüt yöneticisi olan 9 sanığın "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme" suçundan 5’er yıldan 10’ar yıla kadar, örgüt üyesi olası olan 46 sanığın "Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma" suçundan 2 yıl 6 aydan 6’şar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. 22 sanığın da "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan 2 yıldan 4’er yıla kadar hapis talep ediliyor.

Ayrıca iddianamede örgüt yöneticisi, üyesi ve örgüt adına suç işleyen sanığın "Kasten öldürmeye azmettirme", "Var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme", "Tefecilik" ve "Silahla kasten yaralama" suçlarından değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

 

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#Sedat Peker#Sedat Peker Suç Örgütü#İstanbul

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