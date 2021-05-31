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Ali Çağlar Tinbek /İstanbul,(DHA)- AA
Haber Giriş: 31.05.2021 - 14:22 | Son Güncelleme:

Son dakika: Sedat Peker suç örgütü operasyonunda kilit isim tutuklandı

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Son dakika: Sedat Peker suç örgütü operasyonunda kilit isim tutuklandı

İstanbul merkezli 2 ilde, Sedat Peker'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden örgüt içerisinde kilit rol oynayan Abdullah S. tutuklandı. Öte yandan Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 3 kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yurt genelinde faaliyet gösteren ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi birçok suça karıştığı belirlenen, elebaşılığını Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik 28 Mayıs'ta, İstanbul ve Çanakkale'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli Abdullah S., Ümit G. ve Ulaş B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sedat Peker suç örgütüne operasyon Kilit isim Çanakkalede gözaltına alındı
Sedat Peker suç örgütüne operasyon! Kilit isim Çanakkale'de gözaltına alındı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah S. tutuklanırken Ümit G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli Ulaş B. ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest kaldı.

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SÜREÇ

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 9 Nisan'da İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 63 kişiden 56'sı yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklanırken 7'si adli kontrol şartıyla 37'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Sedat Peker hakkında yakalama kararı...
Sedat Peker hakkında yakalama kararı...

Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden birinin bu süreçte vefat ettiği öğrenildi.

Firari durumdaki 6 kişiden 3'ü 28 Mayıs'ta gözaltına alınırken, yurt dışında olduğu tespit edilen elebaşı Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 3 kişinin ise yakalanmasına çalışılıyor.

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