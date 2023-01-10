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Seçimi yenilenen YSK yapacak

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#Yüksek Seçim Kurulu#Değişim#Seçim
Seçimi yenilenen YSK yapacak
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 07:00

Seçim öncesi Yüksek Seçim Kurulu’nda (AYM) kritik bir değişim yaşanacak. 11 üyeli YSK’da Başkan Muharrem Akkaya dahil beş üyenin görev süresi 24 Ocak’ta doluyor.

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Görev süresi sona eren beş üyenin yerine Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları’nda yapılacak oylama sonucunda yeni isimler belirlenecek. Üç üye Yargıtay’dan, 2 üye Danıştay’dan seçilecek. Her iki yüksek yargı organında da YSK seçim sürecinin 15 Ocak’tan sonra başlaması bekleniyor. Yargıtay’da 16, Danıştay’da 7 ismin YSK üyeliği konusunda kulis yürüttüğü belirtiliyor.

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YENİ BAŞKAN SEÇİMİ 24 OCAK’TA

Yargıtay ve Danıştay’da seçimlerin tamamlanmasının ardından YSK yeni beş üyesi ile 24 Ocak’ta toplanacak. Bu toplantıda seçim sürecini yürütecek bir başkan ve ayrıca başkan vekili seçimi yapılacak. Seçimi, yeni başkan yürütmüş olacak.

YSK, 7 asıl ve 4 yedek üyeden oluşuyor. Üyelerin 6’sı Yargıtay, 5’i de Danıştay Genel Kurulları’nca kendi üyeleri arasından 6 yıllığına seçiliyor. Son dönemde YSK yedek-asıl ayrımı yapmadan 11 kişilik bir kurul gibi çalışıyor. Seçime katılan siyasi partilerden son yapılan genel seçimlerde en çok oy alan dört parti ve Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri de YSK toplantılarına katılıyor. Bu temsilciler YSK’nın tüm çalışmalarına ve görüşmelerine katılabiliyor, ancak oy veremiyor.

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İSTANBUL SEÇİMİNDE MUHALEFET ŞERHİ

Görevi son eren YSK üyeleri Kürşat Hamurcu, Yunus Aykın ve Cengiz Topaktaş dönemin YSK Başkanı Sadi Güven ile birlikte İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine dair karara muhalefet şerhi vermişti.

 

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#Yüksek Seçim Kurulu#Değişim#Seçim

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