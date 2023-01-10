‘Babacan değil Akşener olsun’ önerisi geldi

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6’lı Masa’da cumhurbaşkanı adaylığı konusu tartışmaya açılınca Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı adayı bu masadan çıkmalı. Ortak aday çıkarmalıyız. Bana itirazınız varsa aday yine bu masadan çıkmalı. Ali Bey aday olduğunu söyledi” diyor.

KILIÇDAROĞLU’NUN HAMLESİ

Bir CHP’li Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin yanlış değerlendirildiğini söyledi. Bunun üzerine o zaman “Doğru okuma nedir, siz anlatın” dedim. “Kemal Bey, cumhurbaşkanı adayı bu masadan çıkmalı” diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın adaylık seçeneğini gündemden düşürdü. 6’lı Masa’nın en büyük partisinin lideri olarak oy oranı yüzde 1 olan Ali Babacan’ı örnek vererek aslında kendi adaylığını sağlama aldı” dedi. Bana mantıklı geldi.

6’lı Masa’nın toplantısından sonra CHP’liler ve İYİ Partililerle, Babacan’ın adaylığı konusunu konuşuyorum.

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BABACAN RAHATSIZLIĞI

CHP’liler, “Yüzde 25 oyu olan parti dururken cumhurbaşkanı adayı yüzde 1 oyu olan partiden çıkar mı? Kılıçdaroğlu aday olur. Ama Kılıçdaroğlu olmasa dahi bir CHP’li aday olur” görüşündeler. Bu arada Ali Babacan’ın adaylık çıkışından dolayı Kılıçdaroğlu’nun çok rahatsız olduğunu söylüyorlar. Kılıçdaroğlu, Ali Babacan’a eskiden olduğu kadar sıcak bakmıyormuş.

AKŞENER’İN ADAYLIĞI

İYİ Partililer ise, “Kılıçdaroğlu aday olmazsa Ali Babacan değil, Meral Akşener aday olur” diyorlar. Şeytanın avukatlığını yapıp Meral Akşener’in, “Ben başbakan olacağım” dediğini hatırlatıyorum. O zaman da “İYİ Parti dururken, yüzde 1 oyu olan Ali Babacan aday olamaz. Kılıçdaroğlu aday değilse Ali Babacan’ı değil, Meral Hanım’ı işaret etmesi lazım. Eğer 6’lı Masa ittifak ederse Meral Akşener cumhurbaşkanı adaylığından kaçamaz” görüşündeler.

DEVA Partisi’nden Anayasa’dan Türklük tanımını çıkarmak ve Babacan’dan Kürtçe anadili Anayasa’ya koymak gibi öneriler geldikçe İYİ Parti’de rahatsızlık artıyor. “Ali Babacan değil, Meral Akşener ortak cumhurbaşkanı adayı olmalı” sesleri yükseliyor.

Kılıçdaroğlu da giderek İsmet Paşa’ya benzemeye başladı. Kafasında 40 tilki ile dolaşıyor. Ali Babacan’ı örnek göstererek ona iyilik yapmadı. 6’lı Masa’daki bir rakibini İYİ Parti eliyle denklem dışı bıraktı.

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FERİDUN BAHŞİ AKŞENER’İ GÖMDÜ

KÜLLENMİŞ bir tartışmaydı. Ta ki İYİ Partili Feridun Bahşi yeniden açana dek. Feridun Bahşi 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece Meral Akşener’in evindeymiş. FETÖ darbesi olduğuna dair bilgiler almışlar. Devamını kendisi anlatıyor. “Genel Başkan bir tweet yazmış, Fetullah’ı gömen bir tweet tabii. Dedim ki, ‘Ablam şimdi bir gün önce ben zaten bu herife sövdüm, sen de bu tweet’i atarsan, bu herifler de başarılı olursa, ikimizin de kolunu, bacağını keserler, bir tarafımızdan asarlar. Bunu biraz yumuşatalım’. Yumuşattık ve saat 24.00’ten önce Genel Başkan, ‘En iyi darbe en kötü demokrasiden evladır’ şeklinde tweet attı.”

ESPRİ YAPMIŞ

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“15 Temmuz üzerinden Meral Akşener’i nasıl vururum?” diye düşünecek olsanız bundan daha iyi malzeme olmaz. Feridun Bahşi, belli ki bu açıklamasından sonra partide zor durumda kalmış. Bunu düzeltmek için CNN Türk’e bağlandı. Daha beter batırdı. Akşener’in yazdığı tweet’le ilgili o gece espri yapmış. Tam da espri yapılacak gece, tam da espri yapılacak konu.

BİR MİLLET DİRENDİ

Memlekette kanlı bir darbe girişimi oluyor. Tanklar Boğaz Köprüsü’ne çıkmış. Akşener’in evi tam da Boğaz Köprüsü’nü gören bir yerde. Darbeciler, Polis Özel Harekât başta olmak üzere birçok yeri bombalamış, sokağa çıkan insanların üzerine ateş açılmış. Şehitlerimiz var. Bir millet darbeye karşı direniyor. Bunlar espri yapıyor.

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Ölümü göze alıp sokağa çıkan garibanların ne güvencesi vardı? 252 kişi şehit oldu. Bunlar tweet atmaktan korkuyor.

BAYRAĞI ALSA ÇIKSAYDI

O gün de söyledim, bugün de aynı kanaatteyim. 28 Şubat’ın yiğit kadını, Asena Meral o gece Türk bayrağını alıp darbeye karşı meydanlara çıksaydı onu kimse durduramazdı.

FARK VAR

Meral Akşener’in evinde “Ya FETÖ’cüler kazanırsa?” diye tweet yumuşatılırken Erdoğan, darbecilere meydan okuyarak uçakla Atatürk Havalimanı’na iniyordu.

O nedenle Erdoğan Erdoğan, Akşener Akşener.

Ceza’nın ünlü parçasında olduğu gibi, “Fark var”.

YAYINDAN KAÇMAK

Feridun Bahşi CNN Türk yayınına bağlandı. Kendisi konuştu ama soru sorulacağı zaman yayından ayrıldı, telefonunu da kapattı. Bunu Aytun Çıray ve Melih Gökçek de yapmıştı. Böyle yapınca çok iyi bir iş yaptıklarını sanıyorlar. Hatta ne biçim gol attık diye düşündüklerinden eminim. Ama öyle olmuyor. Tam tersine çok antipatik oluyorlar. İzleyiciler, korkup kaçtı, sorulara cevap veremedi diye düşünüyor. Aslında gol attık diye düşünürken gol yiyorlar. Ya yayına bağlanmayın ya da bağlanınca kaçmayın...

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HDP, ADAY ÇIKARACAK MI

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkaracaklarını açıklaması 6’lı Masa’ya bomba gibi düştü. Muhalif medya kalp krizi geçirdi. Yakında HDP’yi bölücü ilan ederlerse şaşırmam. Çünkü HDP’siz seçim kazanamıyorlar. Ama burada tam bir ikiyüzlülük var. HDP’nin oyuyla seçim kazanacaklar ama HDP’ye vebalı muamelesi yapacaklar. Bu olmaz.

Ama kulislerden edindiğim bilgiye göre HDP tavrını netleştirmemiş. 6’lı Masa’yla pazarlık kapısını hâlâ açık tutuyorlar. Bu çıkışları yaparak pazarlıkta ellerini güçlendirmeye çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu ya da İmamoğlu aday olduğu takdirde desteklemeyi düşünüyorlar.

Ama beklediklerini bulamazlarsa ilk tura aday çıkarmayı planlıyorlar. Böyle olursa ilk tura çoklu adayla girilecek.

HDP’nin Gültan Kışanak’ı aday göstereceği konuşuluyor.