AK Parti Seçim Kampanya Merkezi’nin kapılarını ilk kez Hürriyet’e açtı

Her pazartesi rutin olarak yaptıkları toplantının bir bölümüne Hürriyet’in AK Parti muhabiri Ebru Karatosun ve foto muhabiri Selahattin Sönmez ile birlikte katıldık. Pollmark’ın ev sahipliğini yaptığı merkezdeki toplantılara iki genel başkan yardımcısı Hamza Dağ ve Mustafa Şen düzenli olarak katılıyor. Masanın etrafında gördüğünüz kişiler ise kampanyanın her sürecinde çalışanlar. Proje ve konuya göre her toplantıya farklı genel başkan yardımcıları da katılıyor. Merkez deyince dev bir bina gelmesin gözünüzün önüne. Bir iş merkezinde beş odadan oluşan, gençleri bilgisayar başında gördüğünüz bir yerden bahsediyorum.

ANA TEMA TÜRKİYE YÜZYILI

AK Parti’nin seçim kampanyasının temelini Türkiye Yüzyılı oluşturuyor. Bu nedenle de her etkinliğe Türkiye Yüzyılı’nın bir başlığı isim olarak veriliyor. Cumhurbaşkanı’nın Mardin ziyaretinde “Değerlerin Yüzyılı” başlığı kullanılmıştı, Hatay’da ise “Huzurun Yüzyılı” kullanılacak. Gelelim ayrıntılara:

- AK Parti Genel Merkezi’nde ayrı bir strateji ekibi bulunuyor. Bu ekiple koordineli çalışan Seçim Kampanya Merkezi, oradan gelen önerileri projelendiriyor.

- Seçim gününe kadar atılacak tüm adımlar hazır, ancak aynı zamanda dinamik bir kampanya süreci yürütülecek. Süreçteki yenilikler kampanyaya ekleniyor olacak.

KAREKODLU BİLBOARD REKLAMLARI

- Rakibe göre pozisyon almak doğru bulunmuyor. Çünkü kampanya ekibine göre seçimlerde gerçeklerle, vaatler yarışacak.

- Billboard’larda kullanılacak proje reklamlarında karekodlar yer alacak. Seçmen telefonuna karekodu okutarak o proje ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olabilecek.

DOMBRA’DAN DAHA İDDİALI SEÇİM ŞARKISI

- 2002 yılından beri seçimler için tam 200 şarkı hazırlamış olan AK Parti’nin kampanya ekibine göre en çok tutulan iki şarkı “Dombra” ve “Aynı Yoldan Geçmişiz Biz” idi. Bu sene için iddiaları ise ilk sırada yer alan Dombra’yı yeni bir şarkı ile geçmek.

ERTAN AYDIN: AMAÇ KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEDEN, TÜRKİYE İÇİN KATKISI OLAN HERKESLE BİRLİKTE OLMAK

Hatırlayacaksınız; Türkiye Yüzyılı açıklanırken bakanlar dahil tüm parti tribünlere çekilmiş büyük alan misafirlere bırakılmıştı. Bu bakış açısının korunması hedefleniyor.

Kampanyanın ana hatlarını POLLMARK’ın sahibi Ertan Aydın şöyle özetledi:

- “Temel amaç farklılıklarımızla bir arada yaşayabilmek. Farklılığımız zenginliğimiz.

- Geçen yüzyılda vesayetler, kutuplaşma, kamplaşmalarla enerji tüketildi. Şimdi diyoruz ki, Türkiye’ye kim katkı verirse, veriyorsa birlikte yol yürüyelim.

- Etnik kimlikle uğraşmıyoruz, uğraşmayalım diyoruz.

- Amaç kimseyi ötekileştirmemek, en marjinalini bile...

- Kimsenin yaşam şekline karışmadık, karışmıyoruz, karışmayacağız.

- Tek kırmızı çizgimiz terör, şiddet ve nefret.”

ERTAN AYDIN: ONLAR VAATLERİNİ İFADE EDERKEN BİZ GERÇEKLERİ GÖSTERİYORUZ

Türkiye Yüzyılı Web sitesi (turkiyeyuzyili.com.tr) de yenileniyor. Yeni halini ilk kez Hürriyet’in gördüğü sitenin özelliklerini Ertan Aydın şöyle anlattı:

- “Site Türkiye Yüzyılı’nı oluşturan başlıkları içeren farklı temalarla açılıyor. Bu başlıkların altında ise onlara ait gerçekleşmiş ve gerçekleşmekte olan tüm projeler yer alıyor.

- Her projenin, atılmış her adımın tarihsel ve kronolojik hikayesi, bundan sonra atılacak adımlar da yer alıyor.

- Türkiye’nin haritası üzerinde istediğiniz ile tıkladığınızda yapılanları göreceksiniz. Aynı uygulama TİKA’nın yaptığı projeler kapsamında tüm dünya için de geçerli olacak.

- Bu bir milli hafıza. Adeta vikipedi.

- Biz yapmadığımız ya da kanıtlayamayacağımız hiçbir şey göstermiyoruz. Kısacası onlar vaatleri ifade ederken, biz gerçekleri takdim ediyoruz.

- Üstelik web sitemizi karbon emisyonunu azaltacak şekilde dizayn ettik. Çevre dostu bir web sitesi.”

GENÇLERE ÖZEL KAMPANYA

Seçim Kampanya Merkezi, analizinde ilk kez oy kullanacaklar başta olmak üzere gençlerle ilgili şu tespitleri yapıyor:

- “Genelde dijital platformdalar. Sekiz saniye odaklanma süreleri var.

- Büyük anlatılar yerine, sade ve kısa anlatımları tercih ediyorlar.

- Apolitik değiller, politikayla ilgililer.”

MUSTAFA ŞEN: AMACIMIZ GENÇLERİN KAYGISINI GİDERMEK

Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, gençlerin kaygılarına dikkati çekerek ne yapacaklarını anlattı:

- “Biz gençlerden bizi takip eden iki partinin toplamından daha fazla oy alıyoruz. Ancak asla gençler cepte demiyoruz.

- Gençlerin gelecek kaygısı var. İş ve aş başta olmak üzere.

- Bizim amacımız bu kaygıyı gidermek.

- Gençken biz de farklıydık.”

HAMZA DAĞ: EKONOMİDEKİ SORUNLARI DA YİNE BİZ ÇÖZERİZ

Gençlere üstenci bir dille yaklaşmadıklarını anlatan Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, gençlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın buluşmalarının süreceğini söyledi. Ekonomideki sorunların ve çözümlerin de kampanyanın önemli bir bölümünü oluşturacağına dikkati çeken Dağ; asgari ücretten EYT’ye, atılan adımlara dikkati çekerek “Biz çözdük, yine biz çözeceğiz” dedi.