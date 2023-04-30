Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Seçim ilk turda biter

Güncelleme Tarihi:

#Kemal Kılıçdaroğlu#Seçim#Atatürk Havalimanı
Seçim ilk turda biter
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 07:00

Kılıçdaroğlu, dün akşam Habertürk’te, Atatürk Havalimanı’nda oluşturacakları Uzay Araştırmaları Merkezi için Türkiye’ye geleceklerini açıkladığı Eren-Fatih Özmen’in şirketine yönelik “CIA’den ihaleler aldığı” iddialarına yanıt verdi. “Gülünecek şey. Bunlar ticari şirket, müşterisi varsa üretip satarlar. MİT de dünyanın bir çok ülkesinden mal almıyor mu? Bunlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi? Erdoğan da zaten bunları davet etmiş. O zaman CİA falan yoktu, şimdi mi oldu? ” dedi.

Haberin Devamı

 

Özetle şunları söyledi:

(Selçuk Bayraktar’ın tepkisi) Atatürk Havalimanı yine uçuşlara açık olacak ama orada uzay ve havacılık araştırmaları da olacak. Son derece nitelikli insanlar olacak orada. Şampiyonlar ligi oluşturacağım dedim bunun için. (Baykarlar) Onlar da benim söylediğim şampiyonlar liginin bir parçası olacak. Uçak ürettiler, her türlü desteği vereceğiz. Teknofest’e gelmek istediğimi haber verdim herhalde çekindi, beni karşılamadı.

AYM KARARI VAR

(Demirtaş’ı serbest bırakacak iddiası) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararı var. Anayasa Mahkemesi’nin kararı var. Siz hukuk devleti misiniz, o zaman bırakacaksınız.

(Oy oranları) İlk turda biter, kulislere güveniyorum. Sözüm var, 3 ay içinde Avrupa’ya vize kalkacak.”


Haberle ilgili daha fazlası:
#Kemal Kılıçdaroğlu#Seçim#Atatürk Havalimanı

BAKMADAN GEÇME!

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrewnun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde Neden terleyemediğimi anlatayım mı

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrew'nun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde! 'Neden terleyemediğimi anlatayım mı?'

#Prens Andrew
Listeye yeni bir yer daha eklendi: Türkiye’nin ‘sakin şehirleri’… | 18 ŞEHİR 22 ADRES

Listeye yeni bir yer daha eklendi: Türkiye’nin ‘sakin şehirleri’… | 18 ŞEHİR 22 ADRES

#Rota
Bilim kurgu değil gerçek... Ay köyü işte böyle kuruluyor Astronotların bir gün Ayda duvar örecek olması fikrine bayılıyorum

Bilim kurgu değil gerçek... 'Ay köyü' işte böyle kuruluyor! 'Astronotların bir gün Ay'da duvar örecek olması fikrine bayılıyorum'

#Uzay