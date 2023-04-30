Seçim ilk turda biter

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Özetle şunları söyledi:



(Selçuk Bayraktar’ın tepkisi) Atatürk Havalimanı yine uçuşlara açık olacak ama orada uzay ve havacılık araştırmaları da olacak. Son derece nitelikli insanlar olacak orada. Şampiyonlar ligi oluşturacağım dedim bunun için. (Baykarlar) Onlar da benim söylediğim şampiyonlar liginin bir parçası olacak. Uçak ürettiler, her türlü desteği vereceğiz. Teknofest’e gelmek istediğimi haber verdim herhalde çekindi, beni karşılamadı.



AYM KARARI VAR



(Demirtaş’ı serbest bırakacak iddiası) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararı var. Anayasa Mahkemesi’nin kararı var. Siz hukuk devleti misiniz, o zaman bırakacaksınız.



(Oy oranları) İlk turda biter, kulislere güveniyorum. Sözüm var, 3 ay içinde Avrupa’ya vize kalkacak.”





