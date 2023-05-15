Seçim güvenliğinde 601 bin görevli

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İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) seçim harekât merkezi olarak görev yaptı. 81 il ile tüm gelişmeler bu merkezden canlı olarak takip edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nde de güvenlik merkezi kuruldu. 81 ile videokonferansla canlı bağlantı sağlandı. Helikopter, İHA ve dronlarla çekilen görüntüler anlık merkeze aktarıldı. Kritik bölgelerde görevli polislerde yaka kameraları kullanırken, yaka kameralarıyla bu bölgelerdeki gelişmeler anlık merkeze aktarıldı.

79 HELİKOPTER VE 8 UÇAK

Sandık güvenliğinin sağlanması için polis, jandarma, sahil güvenlik ile güvenlik korucularında tüm izinler iptal edildi. Ülke genelinde 601 bin emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve güvenlik korucusu görev aldı. Polis ve jandarmanın yanı sıra 5 bin Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli ihtiyaç olması halinde takviye kuvvet için hazır kıta bekletildi. Oyların sayımı tamamlandıktan sonra düzenlenen tutanaklarla sandık ve torbaların il ve ilçe seçim kurullarına nakli sırasında emniyet, jandarma, güvenlik korucuları ve gönüllü güvenlik korucuları ile sahil güvenlik birimleri koordineli bir şekilde güzergâhlarda güvenlik tedbirleri aldı. Güvenlik açısından riskli yerleşim birimlerindeki oy sandıkları ile sayıma ilişkin evrak ve belgeler, zırhlı araçlar ve helikopterlerle taşındı. İçişleri Bakanlığı’nca 79 helikopter ve 8 uçak seçim için hazır bekletildi. Oy tutanakları, sandık ve torbaların nakledildiği seçim merkezlerinde de üst düzey önlem alındı, merkezin etrafı ve bölgede hem sivil hem de resmi polis ekipleri, olası bir kargaşa ve saldırıya karşı hazır tutuldu.

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EYLEMLERE ÖNLEM

Vatandaşların toplu olarak bulunduğu umuma açık yerler, turistik bölgeler, havaalanı, deniz limanı, otobüs terminali, tren istasyonu, çarşı, alışveriş merkezi, pazar, metro ve benzeri yerlerde yapılabilecek muhtemel eylemlere karşı tedbirler alındı. Bankacılık, e-devlet, hava ulaşım gibi bilişim sistemlerini işlevsiz hale getirmeye yönelik siber saldırı ve sabotaj eylemlerine karşı da önlemler alındı. Siber Daire Başkanlığı, bünyesinde seçim masası oluşturuldu. Bilişim uzmanı polislerin görev aldığı siber masa, sosyal medya başta olmak üzere internet ortamında algı operasyonuna dönük, provokasyon amaçlı yalan bilgi, haber yayanları takibe aldı.Kamu binaları, siyasi parti binaları, mabetler ile benzeri hassas noktalara yönelik koruma tedbirleri de artırıldı. Devlet büyükleri, siyasi parti yöneticileri gibi seçilmiş kişiler ile kanaat önderleri, belediye başkan vekilleri gibi hedef olabilecek kişilerin korunmasına yönelik önlemler artırıldı.

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OY MERKEZLERİNE KAMERA

Sandıkların konulacağı yerler ve çevreleri aydınlatıldı. Oyların sayımı ve dökümü aşamasında Sandık alanı ve etrafında yetkili ve görevli haricinde hiç kimseye izin verilmedi.Oylamalara gölge düşürme maksatlı propaganda, baskı yoluyla seçmenin kararını değiştirme, engelleme, oy sandıklarını kaçırma ya da yakma maksatlı kitlesel eylemlere karşı önlemler alındı. Oyların toplandığı merkezlerde güvenlik kameraları devreye alınırken, sayım ve işlem bitene kadar kameralar aktif olarak çalışması için gerekli tedbirler alındı. Ülke genelindeki tüm eğlence mekanları(kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri), oy verme süresince kapalı kaldı, restaurant bölümü olan eğlence yerleri ise alkolü içecek servisi yapamayacak şekilde hizmet verdi.