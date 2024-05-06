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Seçil Erzan davasında bir mağdur daha! İstenen ceza 285 yıla çıktı

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#İSTANBUL#Seçil Erzan#Banka
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 16:53

Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 26 mağdurun dolandırıldığı iddiasına ilişkin davaya, bir yeni iddianame daha eklendi. Böylelikle davada mağdur sayısı 27’ye yükselirken, Seçil Erzan için istenen hapis cezası ise 87 yıldan 285 yıla çıkmış oldu. Erzan 24 Mayıs’ta tekrar hakim karşısına çıkacak.

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İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Denizbank Levent Büyükdere Caddesi Şube Müdürü Seçil Erzan'ın arasında bulunduğu 2’si tutuklu 7 sanıklı davayla bağlantılı olarak bir yeni iddianame daha hazırlandı. Soruşturmayı yürüten savcılıkça hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edilerek dosyanın birleştirilmesine karar verildi.

FONA MÜŞTERİ BULMASI HALİNDE KÂR PAYI VERECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Fatih Altıntaş şikayetçi olarak yer aldı. Altıntaş’ın ifadesinde Erzan’ı eşinin annesinin akrabası olmasından dolayı tanıdığını anlattı. Altıntaş, Seçil Erzan’ın 2023 yılında kendisine ulaşarak ünlü isimlerinde içinde olduğu bir fondan bahsettiğini ve yatırırım yapmasını istediğini aktardı.

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Fatih Altıntaş Şubat 2023’de Seçil Erzan’a 78 bin dolar verdiğini karşılığında ise herhangi bir belge almadığını, Erzan’ın fona yatırımcı bulması halinde kendisine de kar payı vereceğini söylediğini ifade ederek şikayetçi olduğunu anlattı.

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SEÇİL ERZAN İÇİN İSTENEN CEZA 285 YILA ÇIKTI

Savcılık, Erzan hakkında "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçundan düzenlediği iddianameyi, ana davanın görüldüğü İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Mahkeme, yeni iddianamelerin ana dosyayla birleştirilmesine hükmetti.

Seçil Erzan davasında bir mağdur daha İstenen ceza 285 yıla çıktı

Böylece 26 olan mağdur sayısı 27’ye yükselirken, Seçil Erzan için istenen ceza talebi de 87 yıldan 285 yıla yükseldi.

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#İSTANBUL#Seçil Erzan#Banka

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