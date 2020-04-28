Şanlıurfa imsakiye 2020: Şanlıurfa iftar vakti! Şanlıurfa'da iftar saat kaçta?
Ramazan ayının beşinci gününde Şanlıurfa imsakiye bilgileri, kentte yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İbadetlerini yerine getirmek için iftar masasının etrafında buluşacak olan kent sakinleri, Şanlıurfa imsakiye 2020 bilgileri aracılığıyla iftar saati hakkında detaylara erişebilecek. Şanlıurfa iftar vakti ve diğer tüm illerin iftar saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından imsakiye içerisine dahil edildi. Peki, Şanlıurfa'da iftar saat kaçta yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Şanlıurfa iftar saati, artık akşam saatlerine gelinmesiyle birlikte pek çok vatandaşın gündemini oluşturmaya başladı. Şanlıurfa iftar vakitleri imsakiye üzerinden kolayca görüntülenebilecek. İşte, Şanlıurfa'da iftar saat kaçta sorusunun cevabı ve tüm illerin iftar saatleri hakkında bazı bilgiler
ŞANLIURFA İFTAR SAATİ
Şanlıurfa'da 28 Nisan Salı günü iftar saat 19.18'de yapılacak. Teravih ise 20.42'de kılınacak.
ŞANLIURFA İMSAKİYE 2020
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|5
|28.04.2020
|03:57
|19:18
|20:42
|6
|29.04.2020
|03:56
|19:19
|20:43
|7
|30.04.2020
|03:54
|19:20
|20:44
|8
|01.05.2020
|03:53
|19:21
|20:45
|9
|02.05.2020
|03:51
|19:22
|20:47
|10
|03.05.2020
|03:50
|19:23
|20:48
|11
|04.05.2020
|03:48
|19:23
|20:49
|12
|05.05.2020
|03:47
|19:24
|20:50
|13
|06.05.2020
|03:45
|19:25
|20:52
|14
|07.05.2020
|03:44
|19:26
|20:53
|15
|08.05.2020
|03:42
|19:27
|20:54
|16
|09.05.2020
|03:41
|19:28
|20:55
|17
|10.05.2020
|03:40
|19:29
|20:57
|18
|11.05.2020
|03:38
|19:30
|20:58
|19
|12.05.2020
|03:37
|19:31
|20:59
|20
|13.05.2020
|03:36
|19:31
|21:00
|21
|14.05.2020
|03:34
|19:32
|21:01
|22
|15.05.2020
|03:33
|19:33
|21:03
|23
|16.05.2020
|03:32
|19:34
|21:04
|24
|17.05.2020
|03:31
|19:35
|21:05
|25
|18.05.2020
|03:29
|19:36
|21:06
|26
|19.05.2020
|03:28
|19:36
|21:08**
|27
|20.05.2020
|03:27
|19:37
|21:09
|28
|21.05.2020
|03:26
|19:38
|21:10
|29
|22.05.2020
|03:25
|19:39
|21:11
|30
|23.05.2020
|03:24
|19:40
|21:12
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RAMAZAN AYININ VE İFTAR SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ: SUCUK İÇİ
Kayseri'ye özgü lezzetler arasında yer alan, hem sahur hem de iftar sofralarında sıkça tüketilen sucuk içi ramazan ayında yoğun ilgi görüyor.
Ramazan ayında üretimi artan sucuk içi tok tutmasının yanında lezzetiyle de damak çatlatıyor. "İrişkik" adıyla da anılan sucuk içi, büyükbaş hayvanın kaburga etinden çekilen kıymayla yapılıyor.
İçine atılan baharatların ardından yoğrulan sucuk içi, kavrulduktan sonra hem iftar hem de sahur sofralarını süslüyor.
Sucuk ve pastırma satışı yapan Mehmet İpek, yaptığı açıklamada, sucuk içine ramazan ayında daha çok rağbet olduğunu söyledi.
Sucuk içinin Kayseri'ye has bir lezzet olduğunu vurgulayan İpek, sahur ve iftar sofralarında sıkça yer aldığını belirtti.
Sucuk içinin farklı bir lezzeti olduğunu aktaran İpek, şunları kaydetti:
"İçinde kimyon, toz biber, farklı baharatlar, tuz ve sarımsak yer alır. Makine değmeden doğal bir şekilde elle yapılır. Bir saat elle yoğurulur, etin rengi değişir. Dinlendikten sonra 4-5 gün içerisinde tüketilmesi gerekir. Tat olarak eski Kayseri sucuğuna benzer. Ana yemek özelliğine sahip değildir hafif bir yiyecektir. Ramazanın ilk günlerinde talep fazla özellikle kargo ile satışlarımızda yoğunluk var."
Sucuk içinin kilosu ise 60-80 lira arasında değişiyor.
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