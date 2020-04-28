Şanlıurfa imsakiye 2020: Şanlıurfa iftar vakti! Şanlıurfa'da iftar saat kaçta?

Şanlıurfa iftar saati, artık akşam saatlerine gelinmesiyle birlikte pek çok vatandaşın gündemini oluşturmaya başladı. Şanlıurfa iftar vakitleri imsakiye üzerinden kolayca görüntülenebilecek. İşte, Şanlıurfa'da iftar saat kaçta sorusunun cevabı ve tüm illerin iftar saatleri hakkında bazı bilgiler

ŞANLIURFA İFTAR SAATİ

Şanlıurfa'da 28 Nisan Salı günü iftar saat 19.18'de yapılacak. Teravih ise 20.42'de kılınacak.

ŞANLIURFA İMSAKİYE 2020

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 5 28.04.2020 03:57 19:18 20:42 6 29.04.2020 03:56 19:19 20:43 7 30.04.2020 03:54 19:20 20:44 8 01.05.2020 03:53 19:21 20:45 9 02.05.2020 03:51 19:22 20:47 10 03.05.2020 03:50 19:23 20:48 11 04.05.2020 03:48 19:23 20:49 12 05.05.2020 03:47 19:24 20:50 13 06.05.2020 03:45 19:25 20:52 14 07.05.2020 03:44 19:26 20:53 15 08.05.2020 03:42 19:27 20:54 16 09.05.2020 03:41 19:28 20:55 17 10.05.2020 03:40 19:29 20:57 18 11.05.2020 03:38 19:30 20:58 19 12.05.2020 03:37 19:31 20:59 20 13.05.2020 03:36 19:31 21:00 21 14.05.2020 03:34 19:32 21:01 22 15.05.2020 03:33 19:33 21:03 23 16.05.2020 03:32 19:34 21:04 24 17.05.2020 03:31 19:35 21:05 25 18.05.2020 03:29 19:36 21:06 26 19.05.2020 03:28 19:36 21:08** 27 20.05.2020 03:27 19:37 21:09 28 21.05.2020 03:26 19:38 21:10 29 22.05.2020 03:25 19:39 21:11 30 23.05.2020 03:24 19:40 21:12

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RAMAZAN AYININ VE İFTAR SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ: SUCUK İÇİ

Kayseri'ye özgü lezzetler arasında yer alan, hem sahur hem de iftar sofralarında sıkça tüketilen sucuk içi ramazan ayında yoğun ilgi görüyor.



Ramazan ayında üretimi artan sucuk içi tok tutmasının yanında lezzetiyle de damak çatlatıyor. "İrişkik" adıyla da anılan sucuk içi, büyükbaş hayvanın kaburga etinden çekilen kıymayla yapılıyor.



İçine atılan baharatların ardından yoğrulan sucuk içi, kavrulduktan sonra hem iftar hem de sahur sofralarını süslüyor.



Sucuk ve pastırma satışı yapan Mehmet İpek, yaptığı açıklamada, sucuk içine ramazan ayında daha çok rağbet olduğunu söyledi.

Sucuk içinin Kayseri'ye has bir lezzet olduğunu vurgulayan İpek, sahur ve iftar sofralarında sıkça yer aldığını belirtti.



Sucuk içinin farklı bir lezzeti olduğunu aktaran İpek, şunları kaydetti:



"İçinde kimyon, toz biber, farklı baharatlar, tuz ve sarımsak yer alır. Makine değmeden doğal bir şekilde elle yapılır. Bir saat elle yoğurulur, etin rengi değişir. Dinlendikten sonra 4-5 gün içerisinde tüketilmesi gerekir. Tat olarak eski Kayseri sucuğuna benzer. Ana yemek özelliğine sahip değildir hafif bir yiyecektir. Ramazanın ilk günlerinde talep fazla özellikle kargo ile satışlarımızda yoğunluk var."

Sucuk içinin kilosu ise 60-80 lira arasında değişiyor.