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Gündem
Mustafa ESEN İSTANBUL,(DHA)- AA
Haber Giriş: 12.09.2021 - 15:03 | Son Güncelleme:

Sancaktepe'de metro inşaatında feci olay

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Sancaktepe'de metro inşaatında feci olay

İstanbul Sancaktepe'de dün metro inşaat sahasında meydana gelen göçük sırasında işçi Ömer E. hayatını kaybederken 1 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Veysel Karani Mahallesi Zaloğlu Rüstem Caddesi üzerinde yürütülen metro inşaatı sahasında dün meydana gelen göçükte 2 kişi yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arkadaşları tarafından göçükten yaralı olarak kurtarılan işçiler Ömer E. ile İsmail Ö. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepede metro inşaatında feci olay

Yaralı işçilerden Ömer E. kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İsmail Ö'nün tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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