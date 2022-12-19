Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sahte mimar 42 yıllık yalanı anlattı: İnşaattan anlarım kimse şüphelenmedi

Güncelleme Tarihi:

#Sahte Mimar#İnşaat#Avni Tekinaslan
Sahte mimar 42 yıllık yalanı anlattı: İnşaattan anlarım kimse şüphelenmedi
Salim Uzun
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2022 07:00

Sahte diplomayla tam 42 yıl mimarlık yapan Avni Tekinaslan, Türkiye’nin gündemine düşen film gibi dolandırıcılık hikâyesinin ayrıntılarını Hürriyet’e anlattı: “Benim hiçbir mezuniyetim yok. Ama inşaat işinden anlarım. O yüzden şantiyelerde kimse benden şüphe etmedi.”

Haberin Devamı

Antalya’da sahte mezuniyet geçici belgesi hazırlayıp kendisini Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1980 yılı mezunu olarak tanıtan Avni Tekinaslan, neredeyse yarım asır boyunca hayatını bu meslekten kazanmış.

Aralarında önemli restorasyonların da olduğu birçok mimari projede görev alan çakma mimar, Hürriyet’e konuştu:

Gözden Kaçmasın

Sahte diplomayla 42 yıllık yalanSahte diplomayla 42 yıllık yalan!Haberi görüntüle

AİLEM BİLE BİLMİYOR

“Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Ama inanın hiçbir projeye imza atmadım. Sadece yürütülen projeleri denetledim. Zaten o projelerde de gerçek mimarlar vardı. Aslında benim hiçbir mezuniyetim yok. Ama inşaat işinden anlarım. Ailemin inşaat işleriyle uğraşıyordum. O yüzden şantiyelerde kimse benden şüphe etmedi. İnsan hayatına zarar verecek hiçbir projede yer almadım. Ailem dahi diplomamın sahte olduğunu bilmiyordu.

Haberin Devamı

REZİL RÜSVA OLDUM

Çok üzgünüm bütün gece uyuyamadım. Herkese rezil rüsva oldum. Şu an emekliyim ama bundan sonra ne olacak onu da bilmiyorum. Sadece pişmanım ve çok üzgünüm. Sanırım kullanıldım ve bir kenara atıldım. Bundan sonraki hayatımın nasıl şekilleneceğini de hiç bilmiyorum.”

Sahte mimar 42 yıllık yalanı anlattı: İnşaattan anlarım kimse şüphelenmedi

HİÇ HATIRLAMIYORUM

“Sahte evrakı nasıl düzenlediniz?” sorusunu da yanıtlayan Tekinaslan, “Uzun süre geçti. Evrakı nereden buldum, nasıl yaptım hatırlamıyorum. Zaten bunun bir önemi de kalmadı. Rezil rüsva oldum. İnsanlara ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok pişmanım” dedi.

Sahte mimar 42 yıllık yalanı anlattı: İnşaattan anlarım kimse şüphelenmedi
ÇOK SAYIDA PROJEDE GÖREV ALMIŞ

İlk yapılan tespitlerde Tekinaslan’ın sadece Antalya’da değil Türkiye’nin başka illerinde de mimar olarak görev aldığı belirlendi. Tekinaslan’ın 2016 yılında Antalya’da Selçuklu dönemine ait Av Köşkü’nün ve 2018 yılında yine Selçuklu dönemine ait Antalya Mevlevihanesi’nin restorasyonunda çalıştığı, yine kentin tarihi ve turistik simgeleri arasında yer alan Hıdırlık Kulesi ve çevresinde Antalya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda 2021 yılında başlatılan arkeolojik kazılarda ise şantiye şefliği yaptığı tespit edilmişti.

Haberin Devamı

MESLEĞİ NEREDE ÖĞRENDİNİZ!

Tekinaslan ile aynı projede görev alan fakat isminin açıklanmasını istemeyen bir mimar şunları söyledi: “Açıkçası Avni Bey’den hiç şüphelenmedik. Zaten çok teknik detaylara girmiyordu. Genel konularda görüş beyan ediyordu. Hazırladığımız bazı çalışmaları eleştirdiği, ‘Siz mesleği nerede öğrendiniz?’ diyerek sinirlendiği zamanlar da oldu. Kendisinin uzun yıllar önce Gazi Üniversitesi’nden mezun olduğunu bildiğimiz için saygıda kusur etmiyorduk. Çünkü mesleki kıdemi bizden çok fazlaydı. Biz de şaşkınız.”

Sahte mimar 42 yıllık yalanı anlattı: İnşaattan anlarım kimse şüphelenmedi

 

TÜM BELGELERİ İPTAL OLACAK

Hürriyet’e konuşan Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, “İki inşaat firması arasında yaşanan bir gerginlik sonucu böyle bir ihbar kamu kurumlarına ulaşmış. Valiliğimiz anında soruşturma açarak konunun detaylarına ulaştı. Bu şahıs bazı projelerde mimar ve şantiye şefi olarak yer alsa da kritik onaylarda imzası bulunmuyor. Mimarlık faaliyetlerine de 2016 yılında başladığını tahmin ediyoruz. Farklı illerde çalışmış, iş deneyim belgeleri almış. Tabii bu belgeler de iptal edilecek” dedi.

Gözden Kaçmasın

Bu barbar cezasız kalmasınBu barbar cezasız kalmasınHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sahte Mimar#İnşaat#Avni Tekinaslan

BAKMADAN GEÇME!

Futbol şöleninde tarihi final | Dünyanın en iyisi Messi son tango için sahada, kariyerini şekillendiren olaylar yıllar sonra yeniden gündemde

Futbol şöleninde tarihi final | 'Dünyanın en iyisi' Messi son tango için sahada, kariyerini şekillendiren olaylar yıllar sonra yeniden gündemde

#2022 Dünya Kupası
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden küfrediyoruz Çünkü küfür beni seksi yapıyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden küfrediyoruz? 'Çünkü küfür beni seksi yapıyor'

#Küfür
23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi Film gibi bir hikâye

23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi! Film gibi bir hikâye

#Ayda Zugay

BAKMADAN GEÇME!

Futbol şöleninde tarihi final | Dünyanın en iyisi Messi son tango için sahada, kariyerini şekillendiren olaylar yıllar sonra yeniden gündemde

Futbol şöleninde tarihi final | 'Dünyanın en iyisi' Messi son tango için sahada, kariyerini şekillendiren olaylar yıllar sonra yeniden gündemde

#2022 Dünya Kupası
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden küfrediyoruz Çünkü küfür beni seksi yapıyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden küfrediyoruz? 'Çünkü küfür beni seksi yapıyor'

#Küfür
23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi Film gibi bir hikâye

23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi! Film gibi bir hikâye

#Ayda Zugay