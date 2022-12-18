Bu da sahte mimar

Haberin Devamı

Antalya Valiliği’ne gelen bir şikâyet dilekçesinde, yaklaşık 42 yıldır özel ve kamu projelerinde mimar ve şantiye şefi olarak görev yapan, kendisini Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1980 yılı mezunu olarak tanıtan Avni Tekinaslan’ın diplomasının sahte olduğu ihbarı yapıldı. İlgili birimler, Tekinaslan’ın özel ve kamu projeleri öncesinde ibraz ettiği noter onaylı mezuniyet geçici belgesini Gazi Üniversitesi ile paylaştı. İlk yapılan incelemede; belge suretinin sahte, bazı bilgilerin ise başka bir mezuna ait olduğu tespit edildi. Bunun üzerine üniversite yönetimi de soruşturma başlattı.

Gözden Kaçmasın Kripto paralarda sular durulmuyor Haberi görüntüle

‘ÖNCE İNKÂR ETTİ’

Soruşturmayı derinleştiren Antalya Valiliği, Tekinaslan’ın 2016 yılında Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nün koordine ettiği Selçuklu dönemine ait Av Köşkü’nün ve 2018 yılında yine Selçuklu dönemine ait Antalya Mevlevihanesi’nin restorasyonunda görev aldığını belirledi. Hıdırlık Kulesi ve çevresinde 2021 yılında başlatılan arkeolojik kazılarda da Tekinaslan’ın şantiye şefi olarak görev aldığı tespit edildi. Antalya Valiliği yetkilileri, “Biz bu bilgileri kendisine sorduk önce inkâr etti. Konuyu üniversite birimlerine soracağımızı söyleyince maalesef mimarlık diplomasının sahte olduğunu kendisi de doğruladı” dedi. Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin ise “İlgili birimlerimiz ne gerekiyorsa yapacak. Ancak şunu söyleyebilirim bu şahıs kurumumuz tarafından yürütülen projelerde önemli bir görev almamıştır” diye konuştu.

Haberin Devamı

AÇIKLAMA YAPMADI

Kendisine ulaştığımız Avni Tekinaslan, hakkında açılan soruşturmayla ilgili “Açıklama yapmak istemiyorum” derken Gazi Üniversitesi’nden gelecek resmi yazının ardından Tekinaslan hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi. Tekinaslan’ın sosyal medya hesabında mimar olarak görev aldığı birçok projeyle ilgili paylaştığı detaylı fotoğrafları da dikkat çekti.