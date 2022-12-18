Türkiye’nin ilk süpersonik füzesi... 12’den vurdu

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda ROKETSAN tarafından Türkiye’nin ilk yerli ve milli süpersonik füzesi olarak geliştirilen TRG-230 hava-kara füzesi, Bayraktar AKINCI TİHA’dan ilk atışını gerçekleştirdi. Çorlu’dan havalanan ve yaklaşık 700 kilometre mesafe kat ederek Sinop açıklarına ulaşan Bayraktar AKINCI TİHA, TGR-230 füzesiyle 100 kilometre üzerindeki hedefini tam isabetle vurdu. Gerçekleştirilen atış, Türkiye’de havadan karaya atılan ilk balistik süpersonik füze olma özelliğini taşıyor.

100 KM’DEN TAM İSABET

Edinilen bilgiye göre, milli süpersonik füze şimdilik sadece AKINCI TİHA’ya entegre edildi. Mühimmatın ANKA, AKSUNGUR, BAYRAKTAR TB2 gibi diğer insansız hava araçlarına entegresine ilişkin bilgi paylaşımı olmadı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yaptığı paylaşımda “Bayraktar AKINCI, Roketsan’ın geliştirdiği Türkiye’nin ilk süpersonik füzesi TRG-230 İHA’yla 100 kilometre mesafeden hedefi tam isabet vurdu” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

150 KM MENZİLLİ

Etkili menzili 20 kilometre ile 150 kilometre arası olan TRG-230-İHA füzesi, hedefe nokta vuruş hassasiyetiyle ulaşıyor. GPS karıştırması olsa dahi yüksek hassasiyetini koruyan yerli mühimmat, sabit hedefler ile birlikte hareketli hedeflere de angaje olabiliyor. Fırsat hedeflerine karşı taarruzda zaman kazandırıyor. Topçu ve hava savunma sistemleri, radar istasyonları, lojistik tesisler gibi stratejik noktalar TGR-230’un hedefleri arasında yer alıyor.

Haberin Devamı

AKINCI’NIN MÜHİMMATLARI

Son olarak TGR-230 süpersonik füzesi fırlatan AKINCI TİHA’dan bugüne kadarMAM-C/L/T, TEBER-82, KGK-SİHA-82, LGK-82 ve TOLUN minyatür bombası gibi mühimmatlar fırlatıldı.