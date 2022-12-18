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Kripto paralarda sular durulmuyor

Güncelleme Tarihi:

#FTX#Kripto Para#Piyasa
Kripto paralarda sular durulmuyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2022 07:00

FTX’in çöküşünün ardından kripto para piyasasında hareketlilik sürüyor. Piyasanın büyüklüğü 800 milyar doların biraz üstünde seyrederken; Binance CEO’su Zhao geçtiğimiz hafta 24 saat içinde platformdan 1 milyar doların üzerinde varlık çekildiğini duyurdu. Blockchain analitik firması Nansen ise bu oranın 3 milyar dolar olduğunu belirtti. Kriptolarda dalgalı seyir sürse de uzmanlar bu ortamın geleneksel varlıkları olumsuz etkilemediğini söylüyor.

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Yılın ikinci yarısında arka arkaya gelen haberlerle rekor düşüşler sergileyen kripto para piyasasında her gün farklı bir gelişme yaşanıyor. FTX’in çöküşünün ardından piyasanın adeta ‘büyük ağabeyi’ gibi davranan Binance’tan, geçtiğimiz hafta sadece 24 saat içinde yaklaşık 1.14 milyar dolarlık varlık çekildi.

Söz konusu duyuru Binance CEO’su Changpeng Zhao tarafından yapılırken; blockchain analitik firması Nansen’den yapılan açıklamada, 3 milyar dolar değerinde kripto para çıkışı yaşandığı ifade edildi.

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Binance CEO’su Changpeng Zhao, sosyal medyadan paylaştığı açıklamada, “İşler istikrara kavuşmuş görünüyor. Söz konusu para çekme işlemi şirket tarihinde tek bir günde çekilen en büyük miktar değil” dedi. Binance öte yandan geçtiğimiz salı günü ABD’de USDC çekimlerini durdururken; kısa bir süre sonra tekrar başlatmıştı. Binance CEO’su Zhao ise bu stres testini geçtiklerini belirtmişti.

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Kripto paralarda sular durulmuyor

‘HALEN SPEKÜLATİF’

Arka arkaya yaşanan gelişmeler kripto paralarla ilgili endişeleri artırmış görünüyor. Ancak geçtiğimiz günlerde CNBC’ye konuşan AJ Bell analisti Laith Khalaf’in açıklamalarına göre, kripto paraların geleneksel yatırım araçlarını olumsuz anlamda etkilemediği belirtiliyor. Kripto para piyasasında yaşanan karışık seyrin diğer varlıkları etkilemediğini ifade eden Khalaf, “Kripto çok fazla paraya sahip ancak farklı bir ekosistem olarak oluşturulmuş durumda. Sistem genelinde bir sorunumuz olsaydı, bunun diğer varlıkları etkilediğini görebilirdiniz ama gerçekten böyle bir şey görünmüyor” dedi. Khalaf, Bitcoin’e ilişkin tahminde bulunmaktan kaçınırken; gelecek yıl için “5 bin dolar da 50 bin dolar da olabilir, ikisi de beni şaşırtmaz” yorumunu yaptı ve kripto paraların halen spekülatif ve volatil olduğuna dikkat çekti.

Kripto paralarda sular durulmuyor

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G20’NİN DE GÜNDEMİNDE

kripto para piyasalarına ilişkin geçtiğimiz günlerin öne çıkan konularından biri de G20 ülkelerinin çıkışı oldu. Reuters’ın haberine göre, G20 dönem başkanlığını yürüten Hindistan’dan yapılan açıklamada, kripto varlıklarla ilgili izlenecek politikalar özelinde bir fikir birliği üzerinde çalışıldığı belirtildi ve grubun kripto paralarla ilgili bir siyasi mutabakat oluşturmayı planladığı kaydedildi. Bu konuyu daha önce de dile getiren Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sirharaman, işbirliği çağrısında bulunarak konunun G20’ye taşınacağını belirtmişti. Basel Bankacılık Denetim Komitesi’nden (BCBS) yapılan açıklamaya göre ise küresel kripto para bankacılık kurallarının onaylandığı belirtildi. 1 Ocak 2025 tarihine kadar uygulanacak kurallar, komiteye üye olan Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor. Yapılan açıklamaya göre, bir bankanın belirli kripto varlıklarına sahiplik oranının yüzde 2’yi geçmemesi ve yüzden 1’den düşük olması bekleniyor.

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#FTX#Kripto Para#Piyasa

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