Bu barbar cezasız kalmasın

Soruşturma dosyasına göre, Rock müzik grubu Piiz, 15 Aralık gecesi Ankara’daki bir eğlence mekânında konser verdi. Konserin ardından grup üyeleri eğlence mekânından ayrıldılar. Ancak grubun davulcusu Mehmet Dudarık (38), uzun zamandır görüşmediği çocukluk arkadaşı Oğuzhan O.’nun ziyaretine gelmesi nedeniyle mekânda kalmaya karar verdi.

İddiaya göre, gecenin ilerleyen saatlerinde müzisyen Dudarık, arkasındaki masada oturan bir kadının yanlışlıkla ayağına bastı. Kadının yanında bulunan Bilge Kaan Korkmaz, Dudarık’a tepki gösterdi. Kısa süreli tartışmanın ardından Dudarık ve arkadaşı Oğuzhan O., ‘gerginlik çıkmaması’ için dışarı çıktı.

Bu sırada yanlarına gelen Korkmaz, önce Oğuzhan O.’ya yumruklu saldırıda bulundu, ardından da telefonla konuşan Dudarık’a saldırdı. Başına aldığı yumruk darbesiyle yere düşen Dudarık, yerde de defalarca yumruklandı. Ağır yaralanan Dudarık, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

O GECEYİ ANLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında saldırgan Bilge Kaan Korkmaz, ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı. İfadesi alınan Oğuzhan O., o gece yaşananları özetle şöyle anlattı: “02.00-02.10 sıralarında arkamızdaki masada bulunan bayan şahıs bilmediğim bir sebepten dolayı bize bağırmaya başladı. Ben ve Mehmet gerginlik olmaması ve ortamı yumuşatmak adına özür diledik. Fakat hanımefendi ısrarla tepki göstermeye devam etti.

Yanındaki erkek şahısta kendisi ile bu şekilde konuşmayacağımızı söyledi. Biz karşılık vermedik. Saat 02.15 sıralarında Mehmet ile birlikte mekânın bahçesinde sigara içmeye çıktık. Mehmet daha sonra hava almak için bir süre yanımdan ayrıldı. Mekân bahçesinde yalnız olduğum sırada, bize bağıran bayan şahıs yanıma geldi. Hanımefendi tepkilerine ısrarla devam ederken sadece özür dilediğimizi söyledik. Bu sırada sağ gözüme aniden bir yumruk geldi. Daha sonrasında bu yumruğu atanın, bayan şahsın yanındaki erkek şahıs olduğunu gördüm. Elinde sert bir cisim olduğunu düşünüyorum. Çünkü yüzümde açıklık, yarılma oluştu. Elimi, yüzüme attığımda avucumun içerisi kan içinde kaldı. Mekân çalışanlarından iki ya da üç kişi beni yaka paça kulisin olduğu bölüme götürdü.

‘YÜZÜ KAN İÇİNDEYDİ’

Saat 02.23’te 155’i arayarak polis çağırdım. Daha sonra Mehmet’i ayakta yüzü kanlar içinde gördüm. Sonra hastaneye sevk edildik. Mehmet başına aldığı darbeler nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındı. Hayati tehlikesinin bulunduğunu hastane içerisinde bulunduğum sırada öğrendim. Polis merkezinde bana yumruk atan şahsın Bilge Kaan Korkmaz olduğunu kesin bir şekilde teşhis ettim. Şahıstan davacı ve şikâyetçiyim.”

Öte yandan savcılık kaynakları, Dudarık’ın yoğun bakımdan çıkarıldığını, saldırıyı gerçekleştiren şahsın ise beden eğitimi bölümü mezunu işsiz bir genç olduğunu bildirdi.

‘DARBE ALINCA MS’İ TETİKLENDİ’

Yoğun bakımdan tabucu edilen ve şu anda ailesinin bulunduğu Eskişehir’de bir hastanede tedavisi devam eden Mehmet Dudarık’ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Piiz grubunun gitaristi Doğa Usta, olayla ilgili şöyle konuştu: “Mehmet MS hastası. Kafasına o kadar darbe alınca MS’i de tetiklenmiş. Saldıran kişiyi tanımıyor. Biz de tanımıyoruz. Yaptığına anlam veremiyoruz. Önceden bir şey olması gerekiyor gibi hissediyorsun ama görüntüleri izleyince. Sinir krizi gibi. Arkadaşımızın şu anda bilinci açık ve konuşabiliyor. Bunalmış biraz. Her şeyin tam olarak farkında da değil. Biraz uykulu gibi bir hali var. Çok fazla da konuşturmadılar. Umuyoruz adalet yerini bulur. Bu konu özelinde söylemiyorum ama şiddet her yerde. Bunun sanatla alakası yok; doktora da şiddet var, kadına da şiddet var, herkese şiddet var ve bunlar için bir an önce çözüm bulunması gerektiğini düşünüyorum.” (Kaan ULU / DHA)