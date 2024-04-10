Sağlıktaki yükselişe karalama kampanyası

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Türkiye sağlık turizmi konusunda Sağlık Bakanlığı’nın da girişimleriyle son yıllarda çok ciddi bir atağa kalktı. Pandemi döneminde dahi Türkiye’ye birçok ülkeden hasta, sağlık turizmi amacıyla seyahat etti. Sağlık turizmi yapan Türk kuruluşları da yurtdışındaki otellerde tanıtım toplantıları düzenledi. Bu toplantılar kapsamında bir otelde hastalarla görüşen Dr. Serkan Süleyman Aslan’a İngiliz The Sun gazetesi muhabiri de kalça kaldırma operasyonu olmak istediğini söyleyerek hasta gibi görüşmeye gitti. Dr. Aslan’ı gizli kamera ile görüntüleyen muhabir, doktorun kalçasına izin almadan dokunduğunu söyleyerek eleştirdi. Türkiye Sağlık Turizmi Geliştirme İcra Kurulu Başkanı Dr. Köksal Holoğlu, bu tarz haberlerin Türkiye’nin sağlık turizminde atağa kalkmasından sonra bilinçli olarak yapıldığını söyledi.

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‘OLUMSUZ ETKİLEDİ’

Türkiye’de 4 bin 226 sağlık turizmi yetki belgesi verilmiş sağlık tesisi olduğunun bilgisini veren Dr. Köksal Holoğlu şunları söyledi: “Türkiye sağlık turizminde dünyada önemli bir atağa kalktı. Bunun üzerine İngiltere başta olmak üzere Türk doktorlarını karalayan haberler yapmaya başladılar. Türk doktorları şu anda dünyada bir marka. Çünkü bizim doktorlarımız iyi yetişmiş, bilgili, tecrübeli ve kaliteli. Ancak haberlere baktığınızda ‘Türkiye’ye gittim, kötü oldum’ gibi basit, detayı olmayan ifadeler var. Halbuki ABD’nin sağlık istatistiki verilerine göre her 100 bin operasyonda 678 komplikasyon kabul edilebilir ve olağan görülüyor. Yani burada ‘Türkiye’ye gittim, kötü oldum’ diyenler bir doktor hatası nedeniyle mi kötü olmuş, olağan komplikasyon mu gelişmiş belli değil. Tabii ki merdiven altı yerlerin de önlenmesi gerekiyor. Ancak bu haberler gerçeği yansıtmıyor. 2023’te Türkiye sağlık turizminde büyüme beklerken yüzde 30 küçülme yaşadık. Nedeni tamamen karalama haberleridir.”