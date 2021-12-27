Sağlık Bakanlığı'ndan 'Omicron' vakalarıyla ilgili çıkan haberlere yalanlama

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tarihi davada flaş karar Camiamıza hayırlı olsun diyerek duyurduTarihi davada flaş karar! 'Camiamıza hayırlı olsun' diyerek duyurdu#Fenerbahçe
Mame Thiam ışıl ışıl parlıyor Fenerbahçeli golcüleri geçti...Mame Thiam ışıl ışıl parlıyor! Fenerbahçeli golcüleri geçti...#Mame Thiam
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT#Koronavirüs
Bakan Nebatiden 20 Aralık mesajıBakan Nebati'den 20 Aralık mesajı#Nureddin Nebati
Tabloda Omicron etkisi... Vakalarda ciddi artışTabloda Omicron etkisi... Vakalarda ciddi artış!#Koronavirüs
BDDKdan suç duyurusu İsimleri tek tek paylaştıBDDK'dan suç duyurusu! İsimleri tek tek paylaştı#BDDK
81 ile genelge gönderildi Bakanlıktan sahipsiz hayvanlarla ilgili 17 önlem81 ile genelge gönderildi! Bakanlık'tan sahipsiz hayvanlarla ilgili 17 önlem#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Canlı | Konyada çok net pozisyon Maçta skor...Canlı | Konya'da çok net pozisyon! Maçta skor...#Süper Lig
Galatasaray, Mostafa Mohamedin bonservisini aldığını KAPa bildirdiGalatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservisini aldığını KAP'a bildirdi!#Galatasaray
İçişleri Bakanlığından İBBye teftiş... Şehirdeki teröristlerle mücadele etmeyecek miyizİçişleri Bakanlığı'ndan İBB'ye teftiş... "Şehirdeki teröristlerle mücadele etmeyecek miyiz?"#İçişleri Bakanı
Milli yüzücü Emre Sakçıdan dünya rekoruMilli yüzücü Emre Sakçı'dan dünya rekoru!#Emre Sakçı
Türk Lirası olan kazanıyor… Bankalar mevduat yarışına girdi İşte faiz oranlarıTürk Lirası olan kazanıyor… Bankalar mevduat yarışına girdi! İşte faiz oranları#Banka
Yerli otomobilde önemli gelişme CEO Karakaş açıkladıYerli otomobilde önemli gelişme! CEO Karakaş açıkladı#TOGG
ABD bu sözlerle çalkalanıyor... En yetkili isim itiraf ettiABD bu sözlerle çalkalanıyor... En yetkili isim itiraf etti#Koronavirüs
Gelinim Mutfaktada sinirler gerildi Nursel Erginin gözyaşları...Gelinim Mutfakta'da sinirler gerildi! Nursel Ergin'in gözyaşları... #Gelinim Mutfakta
HABERLERGündem Haberleri

Sağlık Bakanlığı'ndan 'Omicron' vakalarıyla ilgili çıkan haberlere yalanlama

#Omicron#Sağlık Bakanlığı#Vaka Sayısı
Sağlık Bakanlığından Omicron vakalarıyla ilgili çıkan haberlere yalanlama

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de görülen Omicron varyantının yüzde 42 seviyesinde olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık, 1 Aralık’tan itibaren gen sekanslaması yapılan 3 bin 344 örnekten 42’sinin Omicron varyantı olduğunu ve 6 ilde görüldüğünü duyurdu.

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de görülen koronavirüs vakalarının yüzde 42’sinin Omicron varyantı olduğuna yönelik haberlerle ilgili açıklamada bulundu. Söz konusu haberlerin ’https://covariants.org/per-country’ internet sitesindeki grafikler referans alınarak hazırlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

* Bazı basın yayın organlarında, https://covariants.org/per-country adlı internet sitesindeki grafikler referans alınarak ülkemizde omicron varyantının yüzde 42 olduğuna dair haberler yayınlanmıştır. İlgili haberler üzerine Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz, söz konusu internet sitesinin yöneticileri ile irtibata geçmiştir. Site yöneticileri verilerin GISAID sisteminden çekilmesinde sorunlar yaşandığını; bildirilmiş ve güncel durum teyit edilerek web sitesinin güncelleneceğini tarafımıza bildirmiştir. Bugün söz konusu sitede yapılan güncelleme ile 247 girişin 220’sinin Delta 27’sinin Omicron olduğu teyit edilerek yanlışlık düzeltilmiş ve güncel durum yayınlanmıştır.

Gözden Kaçmasın

Koronavirüs tablosunda Omicron etkisi... Vakalarda ciddi artışKoronavirüs tablosunda Omicron etkisi... Vakalarda ciddi artışHaberi Görüntüle

* Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz tarafından Omicron varyantının Avrupa kıtasında görülmeye başlandığı zamandan itibaren 17 merkezimizde Omicron varyantı için gerçek zamanlı PCR tabanlı bir tarama başlatılmıştır. 8 Aralık’tan itibaren tarama yapılan 150.000 örnek arasında, Omicron varyantı olduğu düşünülen örnekler gen sekanslaması çalışılarak doğrulanmak üzere Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelemeye alınmıştır. 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren ise sekansı yapılarak sisteme girilen örnek sayısı 3344’tür. Bunların 3073’ü Delta , 42’si Omicron varyantıdır. Omicron varyantının görüldüğü iller; İstanbul (30), İzmir (6), Şırnak (1), Diyarbakır (1), Kütahya (2), Isparta (2)’dir.

Haberin Devamı

Varyantlar konusundaki gerçek ve güncel verilere GISAID sisteminden https://www.gisaid.org/ adresinden ulaşılabilmektedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Omicron#Sağlık Bakanlığı#Vaka Sayısı

BAKMADAN GEÇME!

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar

BAKMADAN GEÇME!

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar