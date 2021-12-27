Son dakika haberi: 27 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 27 Aralık corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloda, bir önceki güne göre vaka sayısında ciddi bir artış olduğu gözlemlenirken, son 24 saatte yapılan 362 bin 535 testte 26 bin 99 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 157 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 24 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM



18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,55, 2’nci doz ortalaması yüzde 82,89 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 56 milyon 823 bin 81, 2’nci dozda 51 milyon 447 bin 94 ve 3’üncü dozda 17 milyon 603 bin 519 olmak üzere toplam 129 milyon 332 bin 845 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.



BAKAN KOCA ARTAN VAKA SAYILARINA DİKKAT ÇEKTİ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa dikkat çekerek, "Omicron varyantı diğer varyantlardan daha hızlı yayılmaktadır. Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmektedir. Hastaneye yatışlarda ise etkisi yayılma hızı kadar yüksek olmadığı görülmektedir. Dikkatli olmalı, hatırlatma dozu aşınızı yaptırmalısınız" ifadelerini kullandı.











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26 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 26 Aralık corona virüs tablosundaki test sayısını 351 bin 965 olarak açıklarken, 20 bin 138 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 173 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 21 bin 214 olarak açıklanmıştı.



