Sağlık Bakanlığı açıkladı: Madımak tıbbi bitki listesinde

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Tür adı Latince kuşla ilgili anlamına gelen madımak otu, çok sayıda tohum üretiyor ve bu tohumlar çoğu kuş türü tarafından sevilerek yeniyor. Türkiye’de en çok Yozgat, Sivas, Amasya, Tokat, Kayseri ve Gümüşhane’de yetişen madımak, sebze olarak tüketiliyor. Araştırmalarda, madımak bitkisinin insan beslenmesi ve sağlığı için önemli besinsel içeriğe sahip olduğu belirlendi. Özellikle kırsal kesimde yaşayan halk, madımak bitkisini doğal floradan toplayarak zeytinyağlı ya da kıymalı yemeklerini yapıyor.

NELERE İYİ GELİYOR

Madımak otu, özellikle insülin direnç olan hastalarda, düşük kan şekerine sahip kişilerde kan şekerini dengeleyen bir ot türü. Mide ve bağırsak sistemine çok iyi gelen madımak otu, kronik kabızlıklarda kullanılabiliyor. Başta grip ve nezle gibi enfeksiyonların etkisini azaltıyor. Çünkü içeriğinde bol miktarda antioksidan barındırıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Böbrek taşlarını düşürmede yardımcı.

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BAĞIRSAK KANSERLERİ ZENGİN ÜLKE HASTALIĞI

YAPILAN bir araştırmaya göre 1990’larda doğanlar 1950’li yıllarda doğanlara göre 2 kat fazla kolon kanseri, 4 kat fazla da rektum kanserine yakalanıyor. Bunun en önemli nedeni ise paketlenmiş ve işlenmiş gıdalar. Ayrıca bu artış daha çok gelişmiş ülkelerde çünkü insanlar daha az hareket ediyor, daha çok çalışıyor, trafikte kalıyor ve hazır gıdalar tüketmek zorunda kalıyor. Kolon kanserinin “zengin ülke” hastalığı haline geldiğini belirten Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Kamil Özdil, şunları söyledi: “Kolon kanserine yakalanma oranı Afrika’da daha az çünkü rafine, paketli gıdalara erişemedikleri için lifli besleniyorlar. Dolayısıyla bu biraz da zengin ülke hastalığı. Fruktoz şurubu içeren gıdalar, aldığımız karbonhidratlar, çok fazla kullanılan kızartma yağı, tütsülü, tuzlanmış, yanık gıdalar bunun sebebi. Her gün düzenli sebze ve meyve yiyin.”