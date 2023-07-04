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Sağlık Bakanı Koca'dan 'Suriyeli doktor' ve 'kızamık salgını' iddiaları ile ilgili net açıklama

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#Sağlık Bakanı#Doktor#Kızamık
Sağlık Bakanı Kocadan Suriyeli doktor ve kızamık salgını iddiaları ile ilgili net açıklama
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 11:59

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeniden gündeme gelen “4 bin Suriyeli sağlık çalışanını istihdam ettik” sözlerine açıklık getirdi. Bakan Koca, 'Oradaki konuşma 2 yıl önceydi. Yabancı misyona göçmen sağlığı hakkında yaptıklarımızı anlattığımız bir konuşmaydı. Bugün gündeme gelmesi manidar. Göçmen Sağlığı Merkezi giderleri Avrupa Birliği fonundan sağlanıyor.' dedi. Bakan Koca kızamık iddiaları ile ilgili olarak ise salgının söz konusu olmadığını belirtirken, ‘Tespit edilen tüm vakalar için gerekli tedaviler uygulanıyor.’ ifadelerini kullandı.

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Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Koca, şunları söyledi:

ÜCRET ÖDENMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL

“Bugünlerde 4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdam edilmesi durumu yeniden gündem yapılmıştır. Bundan iki yıl önce göç ve sağlık konulu uluslararası bir toplantıdaki sözlerim çarpıtılarak servis edilmiştir. Yabancı misyonlara bilgi vermek üzere, göçmen sağlığıyla ilgili ne yapılması gerektiğini anlattığımız bir konuşmaydı. Biliyorsunuz Göçmen Sağlığı Merkezlerindeki giderler, Avrupa Birliği fonlarından karşılanıyor. Ve Göçmen Sağlığı Merkezleri sadece yabancılara yani ağırlıklı Suriyelilere hizmet ediyor.

Çalışanları da biz bir eğitimden geçirerek, Suriyeli vatandaşlardan seçerek, orada geçici süreyle sözleşmeli istihdam ediyoruz. Ve o parayı da Avrupa Birliği fonlarından ödüyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti’nin kaynaklarından, Suriyeli çalışan herhangi bir doktor veya hemşireye herhangi bir ücret ödenmesi söz konusu dahi değil. Üstelik biz hem Suriyeli olan sağlık çalışanıyla, göçmenlere sağlık hizmeti vererek üzerimizdeki yükü hafifletmiş oluyoruz. Avrupa Birliği fonundan da bunun giderlerini karşılıyoruz.

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Bu da yabancılara, Avrupa Birliği misyonlarına özellikle anlatılmaya çalışıldı. Bizim üzerimizdeki bu yükü, sağlık hizmetini bu şekilde yaparak, sistemi iyileştirdiğimizi anlatıyoruz. İki yıl önce yapılmış bir açıklamanın sanki 4 bin Suriyeli sağlıkçının bugün istihdam edilmiş gibi gündeme getirilmesi de manidar.

AŞIDA YERLİLEŞME ORANIMIZ YÜKSELİYOR

Hıfzıssıhha merkezimiz şu an inşaat halinde. İlk etabı bitti, ikinci etabı devam ediyor. Bittiğinde, bugün kullandığımız tüm aşıların yüzde 86’sı yerli üretilir hale gelecek. Şu an Hepatit-A, suçiçeği ve kuduz aşılarını, teknoloji transferiyle yerlileştiriyoruz.

Önemli bir aşamaya geldik, bitmek üzere. Hıfzısıhha merkezimiz de tamamlanıp devreye girdiğinde aşıda yerlileşme oranımız hızla yükselecek. Türkiye yıllar sonra yeniden aşı üretebileceğini Turkovac ile gösterdi. Devamı bağışıklama programındaki aşıları üreterek gelecek.

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KIZAMIK SALGINI İDDİALARI

Bir salgın durumu söz konusu değil, kontrol altında. Tespit edilen tüm vakalar için gerekli tedaviler uygulanıyor. Ayrıca filyasyon çalışmaları son derece sıkı şekilde yapılıyor.

Şu an göç nedeniyle birçok ülkede kızamığın arttığını biliyoruz. Bizde de bölgesel, İstanbul ağırlıklı olmak üzere vakalar var. Vakaların yüzde seksen altısı İstanbul’da. Ama dediğim gibi kontrol altında. Mobil sağlık ekiplerimizle takibini yapıyoruz. Vatandaşımızın hızla, eksik veya hiç aşısı yapılmayan çocuğu varsa yaptırmasını özellikle öneriyoruz. Biz 3 doz aşıyı bu dönemde önemsiyoruz. ilk iki doz 9 ve 12. aylarda , üçüncü doz ise dört yaşında yapılmalı. Aile hekimlerimiz başta olmak üzere , mobil ekiplerimizle de yaygın aşılamayı sürdürüyoruz.”

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#Sağlık Bakanı#Doktor#Kızamık

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