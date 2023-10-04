Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Eris varyantı açıklaması: Kapanma gibi toplu tedbirler artık söz konusu değil

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Bakan Koca'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

Eris varyantı niçin toplumsal gündem olacak önemde değil? Aşı programı neden geçmişte kaldı?

Konular saptırılıyor. Bazı görüşler ve ısrarlı beyanlar kesinlikle bilimsel amaçlı değil.

Salgın boyunca alınan tüm kararların arkasında bilim var. Bilimsel gelişmeleri asla göz ardı etmedik. Mücadeleyi bilimsel verilerle yönetmiş bir ekibin, şayet gerekli olsa her şeyin en kolay olabileceği bir noktada bilime sırt çevirmesi hiç mümkün mü? Bizleri karşıtı imişiz gibi göstermek isteyenler, ülkemizde başarıyla yürütülen aşı uygulamalarını bilemeyecek kadar bilgisiz olamaz. Çocukluk çağı aşılamalarında oran neden %95’in üzerinde?

Covid-19 salgını başladığında aşı çalışmalarının tamamını yakından takip ettik ve kendi aşımızı da en kısa sürede geliştirip üretmeye çalıştık. Sonunda Turkovac da ortaya çıktı. O dönemde hızla ülke sathında bir aşılama kampanyası yürüttük ve sonuçta çok başarılı olduk. Hayatını kaybeden sağlık çalışanı haberleri çok sıktı. Sağlık çalışanları aşılandıktan sonra bu ölümler çok azaldı.

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Salgının direncini kırmak için aşı o zaman elzemdi. Virüsle ilk defa karşılaşıyorduk ve bağışıklık sistemimizin virüsü tanıması gerekiyordu. Çok işe yaradı aşılama kampanyamız. Virüs bir RNA virüsü olduğu için çeşitli mutasyonlar geçirdi, virülansı yani hasta etme gücü azaldı. Ya Covid geçirdik ya aşılandık ya da her ikisi birlikte oldu ve sonuçta bünyelerimiz virüsü tanır hale geldi. Virüsün de etkisi azaldı. Mutasyona göre yeni aşılar geliştirilmeye çalışılıyor. Bu normaldir.

"TOPLU TEDBİRLER ARTIK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Ancak geldiğimiz noktada bir propaganda yürütülüyor. Toplu aşılama propagandası. Toplu aşılamaya kesinlikle ihtiyaç duyulmayan bir dönemdeyiz. Biz gerekli olduğunda gerekeni yaptık. Kapanma gibi toplu tedbirler artık söz konusu değil. Açıkça söylüyorum: Covid-19 için mevcut kişisel tedbirler dışında yeni bir tedbir asla söz konusu değil.

Türkiye, küresel propagandanın uygulama sahası olmayacak. Türkiye, sağlık konusunda da tam bağımsızdır. Covid-19 aşısının yeniden toplu olarak yapılmasını gerektiren, bilimin teyit ettiği bir durum yoktur. Sağlık ve bilim pazarlamanın alanına dâhil değildir.

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SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA BASAMAKLANDIRMA SİSTEMİ DÜŞÜNÜLÜYOR MU?

Hekimden randevu alma konusunda dünyada benzeri olmayan bir uygulama söz konusu. Vatandaşımız, ilk defa muayene olacağı zaman, bir sevk olmadan, kendi talebiyle örneğin endokrinoloji kliniğinden randevu alabiliyor. Oysa hastanın ihtiyacının bir endokrinolog olmasını bilmesini beklemek doğru değil. Endokrinoloji yan dal. Yani ana ihtisasın üstü bir ihtisas alanı. Vatandaşımızı önce dâhiliye hekimi görüp, ihtiyacın bir endokrinoloji uzmanı görmesi olduğunu söylemesi lazım. Bizde, bunun yerine, kişi kendi ihtiyacını endokrinoloji olarak tanımlayıp randevu alıyor. Bu bize katlanarak iş yükü olarak dönüyor. Gerekli çözümleri geliştiriyoruz.

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Vatandaşımızın sağlık ihtiyacının hangi branşta olduğunu bilme zarureti yok. Bir sağlık profesyonelinin onu yönlendirmesi daha doğru. Bu bakımdan Aile Hekimlerimizin rolünü çok önemli görüyorum. Aile Hekimleri vatandaşlarımızı doğru branşlara yönlendirebilir. Bununla ilgili bir çalışmamız var.

Ayrıca hastalarımızın arayıp durumunu anlatacağı, doğru danışmanlık alarak doğru branşa müracaat etmesini sağlayacak bir çalışma planladık. Gerek gerçek sağlık profesyonelleri ile gerekse yapay zekâ tabanlı yönlendirme sistemleri ile bu konudaki iş yükünü azaltacak bir sistem için çalışıyoruz. Önemli mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum.