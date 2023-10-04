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Galatasaray’ın Manchester United zaferi İngiliz medyasında manşetlere çıktı

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#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#Manchester United
Galatasaray’ın Manchester United zaferi İngiliz medyasında manşetlere çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 07:00

Galatasaray’ın Old Trafford’daki zaferi İngiliz basınında manşetlere çıktı. Cimbom’a övgüler yağdıran İngiliz medyası, başta Onana olmak üzere Kırmızı Şeytanlar’ı topa tuttu.

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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci maçında Old Trafford’da Manchester United önünde 2 kez geriye düşmesine rağmen 3-2 galip gelmesi İngiliz basınında büyük yankı yarattı.

Ülkenin önde gelen yayın organları özellikle ManU kalecisi Andre Onana’yı sert ifadelerle eleştirirken, sarı kırmızılı temsilcimize övgüler yağdırdılar. İngiliz medyasında öne çıkan başlıklar ve yorumlar şöyle:

· DAiLY MAiL: Kaleci Andre Onana’nın feci bir hatasının ardından Casemiro’nun atılması United’ı oyundan düşürdü. Kaçan penaltıya rağmen Mauro İcardi galibiyeti getirdi... Wilfried Zaha’nın Old Trafford’a dönüşü ise çok iyiydi.

Galatasaray’ın Manchester United zaferi İngiliz medyasında manşetlere çıktı

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"UMUTSUZ BİR KARMAŞANIN İÇİNDELER"

· THE SUN: Hojlund’un iki golüne rağmen kaleci Andre Onana’nın büyük hatası Manchester United’ın Şampiyonlar Ligi’nde ilerleme hayallerini bir ipte asılı durur hale getirdi.

· DAiLY MiRROR: Kırmızı Şeytanlar bir başka Andre Onana hatasıyla çökmeye devam ediyor. Galatasaray yenilgisiyle bu işte iyice ustalaştılar!

· DAiLY TELEGRAPH: Manchester United Galatasaray yenilgisiyle çöktü. Takımda sezon başından beri yaşanan kriz bu yenilgiyle iyice derinleşti. United'ın kendi kendisini sabote etmesi, teknik direktör Erik ten Hag'ı büyük bir krizin içerisine soktu. İki golün sahibi 72 milyon poundluk Rasmus Hojlund için zafer gecesi olacak gibi görünüyordu ancak savunmadaki zayıflık sonucu belirledi. United kendi ayağına ateş etti.

Galatasaray’ın Manchester United zaferi İngiliz medyasında manşetlere çıktı

"KABUS DOLU BİR GECE"

· iNDEPENDENT: Manchester United için tam anlamıyla kâbus dolu bir gece oldu.. Erik Ten Hag ve futbolcular kendi yarattıkları umutsuz karmaşanın derinliklerinde. Otuz yıl önce Manchester United İstanbul'da Galatasaray tarafından 'Cehenneme hoş geldiniz' (Welcome to Hell) sloganıyla karşılanmıştı. Otuz yıl sonra United cehennemi buldu: İstanbul'da değil, Manchester'da.

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· SKY SPORTS: Ten Hag kulübede süngüsü düşmüş bir görüntü çizdi. Icardi'nin son golü ise Galatasaray taraftarlarını çılgın bir sevince, ev sahibi taraftarı ise mutsuz sona doğru sürükledi.

"ACIKLI SEZON"

· BBC: Ten Hag için korkunç gece! Zaha'nın Old Trafford kefareti. Manchester United'ın acıklı sezonu Galatasaray mağlubiyetiyle birlikte bir sarsıntı daha yaşadı.

·GUARDIAN: Galatasaray mağlubiyetiyle Manchester United'ın ızdırabı devam ediyor. Erik ten Hag'ın oyuncuları taraftarın umudunu arada bir canlandırsa da sonuç değişmedi. Manchester United bugünlerde nasıl savunma yapılmayacağının dersini veriyor. Hojlund skoru 2-1 yaptığında Manchester tamamen kontrol sahibiydi, ancak bu hiçbir işe yaramadığı gibi beraberlik golünden sonra yaşanan şokun dozunu artırdı.

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#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#Manchester United

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