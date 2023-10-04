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Galatasaray, Old Trafford'da tarih yazdı! Çılgın gecede birçok ilk yaşandı...

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#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#Manchester United
Galatasaray, Old Traffordda tarih yazdı Çılgın gecede birçok ilk yaşandı...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 00:27

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında İngiliz devi Manchester United'ı 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Okan Buruk, ilk golün sahibi Wilfried Zaha, ikinci kez beraberliği getiren Kerem Aktürkoğlu ve galibiyet golünü kaydeden Mauro Icardi tarihe geçti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan temsilcimiz Galatasaray, ikinci müsabakada Manchester United'ı deplasmanda devirerek büyük bir başarıya imza attı. 

Old Trafford'da oynanan dev mücadelede iki kez geriye düşen sarı kırmızılılar, maçı bırakmazken sahadan 3 golle galip ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk galibiyetini alan Galatasaray'da öne çıkan isimler Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Sacha Boey ve Mauro Icardi olurken birçok ilk yaşandı.

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Galatasaray, Old Traffordda tarih yazdı Çılgın gecede birçok ilk yaşandı...

2001-02'DEN BU YANA İLK KEZ...

Galatasaray, 2001/02'den (2. grup aşaması) bu yana ilk kez bir Şampiyonlar Ligi grubunda çıktığı ilk iki maçta yenilgi almadı (1G 1B). 

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İki kez geri düştüğü karşılaşmada Manchester United'ı 3-2 mağlup eden Galatasaray, Mart 2013'ten (3-2 vs Schalke) bu yana deplasmanda skor dezavantajı yaşadığı bir Şampiyonlar Ligi maçından ilk kez galip ayrıldı. 

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İLK TÜRK TEKNİK ADAM

Galatasaray, İngiliz ekibini Old Trafford'da ilk kez mağlup ederken Okan Buruk da sarı-kırmızılıların başında Old Trafford'da galibiyet alan ilk teknik adam oldu.

Öte yandan Okan Buruk, Manchester United'ı ikinci kez mağlup etti. Başarılı teknik adam, 2020-2021 sezonunda Başakşehir'de de Manchester United'ı İstanbul'da 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

Galatasaray, Old Traffordda tarih yazdı Çılgın gecede birçok ilk yaşandı...

EN YÜKSEK SAYIYA ULAŞAN TÜRK OYUNCU

Avrupa kupaları tarihinde Türk takımları adına attığı gollerin tamamını deplasmanda kaydeden oyuncular arasında en yüksek sayıya ulaşan isim Kerem Aktürkoğlu (5/5).

Sarı kırmızılı takımın ilk golünü kaydeden Wilfried Zaha, Burak Yılmaz'dan (2014/15) bu yana bir Şampiyonlar Ligi sezonunun ilk iki grup maçında da gol katkısı sağlayan ilk Galatasaray oyuncusu oldu.

Manchester United
Kopenhag

Galatasaray, Old Traffordda tarih yazdı Çılgın gecede birçok ilk yaşandı...

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ICARDI ATIYOR, G.SARAY ÖNE GEÇİYOR

Galatasaray'ın Manchester United karşısında galibiyet golünü kaydeden Icardi ise ilginç bir istatistiğe imza attı.

OPTA verilerine göre; Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son beş maçta dört gol atan Mauro Icardi'nin gollerinin tamamında sarı kırmızılıları karşılaşmada öne geçirdi.

Manchester United
Molde
Molde
Olmpija Ljubljana

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#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#Manchester United

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