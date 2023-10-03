Galatasaray'da Wilfried Zaha, Manchester United tribünlerini çıldırttı

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Galatasaray forması giyen Wilfried Zaha, attığı golün ardından Manchester United deplasmanında dikkat çeken bir hareket yaptı.

Manchester United, müsabakanın 17. dakikasında Höjlund ile öne geçerken eşitlik golümüz Wilfried Zaha ile geldi.

Müsabakanın 23. dakikasında Fildişili yıldız, Diogo Dalot ile giriştiği mücadelede ayakta kalırken yaptığı vuruşla eşitliği getirdi.

Wilfried Zaha golü ardından Old Trafford tribünlerine karşı ellerini kulaklarına götürüp "Sizi duyamıyorum" şeklinde bir hareket yaptı.

Zaha'nın bu hareketinin ardından tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.