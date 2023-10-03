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Bruma şov yaptı, Braga kazandı! 5 gollü maçta Serdar Saatçı...

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#Şampiyonlar Ligi#Braga#Bruma
Bruma şov yaptı, Braga kazandı 5 gollü maçta Serdar Saatçı...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2023 22:10

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Serdar Saatçı ve Bruma'nın formasını giydiği Braga, Union Berlin'i 2-0'dan dönerek deplasmanda 3-2 mağlup etti.

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Braga, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 90+4'te bulduğu golle Union Berlin'i deplasmanda 3-2 yendi.

Union Berlin, Sheraldo Becker'in 30 ve 37. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti.

41. dakikada Sikou Niakate'nin attığı golle farkı indiren Braga, Fenerbahçe'den transfer ettiği Bruma'nın 51. dakikada attığı müthiş golle beraberliği yakaladı.

Mücadelenin 90+5'nci dakikada sahne alan Andre Castro, Braga'ya 3 puanı getirdi.

Karşılaşmada Serdar Saatçı 90 dakika süre alırken Bruma ise 1 gol ve 1 asistle oynadı.

Union Berlin, Şampiyonlar Ligi'nde puanla tanışamazken Braga ise 3 puana yükseldi.

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#Şampiyonlar Ligi#Braga#Bruma

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