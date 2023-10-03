Galatasaray U19, Manchester United U19'a farklı kaybetti

Haberin Devamı

UEFA Gençlik Ligi A Grubu ikinci karşılaşmasında Manchester United U19 ile Galatasaray U19 takımları karşılaştı.

Manchester United U19 takımı ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazandı.

ManU'ya galibiyeti getiren golleri 66 ve 86. dakikalarda Omori Forson, 75. dakikada Ethan Williams kaydetti.

Gruptaki iki maçında da puanla tanışamayan Galatasaray, 0 puanla son sırada yer aldı. İlk galibiyetini alan Manchester United ise 3 puana yükseldi.

Galatasaray U19, grubun üçüncü karşılaşmasında Bayern Münih U19 takımını ağırlayacak. İngiliz ekibi ise Kopenhag deplasmanına gidecek.