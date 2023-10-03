×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray U19, Manchester United U19'a farklı kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Manchester United#UEFA Gençlik Ligi
Galatasaray U19, Manchester United U19a farklı kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2023 18:25

Galatasaray U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda ikinci maçında Manchester United U19'a 3-0 yenildi.

Haberin Devamı

UEFA Gençlik Ligi A Grubu ikinci karşılaşmasında Manchester United U19 ile Galatasaray U19 takımları karşılaştı.

Manchester United U19 takımı ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazandı.

ManU'ya galibiyeti getiren golleri 66 ve 86. dakikalarda Omori Forson, 75. dakikada Ethan Williams kaydetti.

Gruptaki iki maçında da puanla tanışamayan Galatasaray, 0 puanla son sırada yer aldı. İlk galibiyetini alan Manchester United ise 3 puana yükseldi.

Galatasaray U19, grubun üçüncü karşılaşmasında Bayern Münih U19 takımını ağırlayacak. İngiliz ekibi ise Kopenhag deplasmanına gidecek.

Gözden KaçmasınSüper Ligde 2023 / 2024 sezonu şampiyonunu açıkladılar Sıra dışı final, çılgın puan...Süper Lig'de 2023 / 2024 sezonu şampiyonunu açıkladılar! Sıra dışı final, çılgın puan... Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Manchester United#UEFA Gençlik Ligi

BAKMADAN GEÇME!