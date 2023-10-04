Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Kahramanlar Operasyonları'nda 37 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik 'Kahramanlar Operasyonları' kapsamında İstanbul, Van, Şanlıurfa, Elazığ, Düzce, Diyarbakır, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kilis, Iğdır, Hatay, Adana, Kahramanmaraş ve Denizli’de düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli BTÖ mensubu yakalandı. Aynı operasyonlar kapsamında Ağrı’da sınır ötesine kaçmaya çalışan ve arama kayıtları bulunan 2 terörist de etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.





Bakan Yerlikaya, teröristleri ve onların iş birlikçilerini adalete teslim etmeye kararlı olduklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Başkanlıklarımızı, İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve İl Jandarma Komutanlıklarımızı gönülden tebrik ediyorum. Ayağınıza taş değmesin. Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir."