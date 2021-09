Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Okul değil sınıf kapanır

Koca, bir grup gazetecinin sorularını yanıtlarken özetle şunları söyledi:

PCR’DA ÜCRET DÜŞÜNMÜYORUZ

“(PCR test kapsamının genişlemesi) PCR’ın bu haliyle şu an devam edilmesini düşünüyoruz. Genel olarak aşılama oranları giderek artıyor.

100 milyon sayısına herhalde 2-3 günde erişeceğiz. Önemli bir sayı. Çift doz ve en az bir doz aşı olma oranı da giderek yükseldi. En az bir doz olanlar 50 milyona ulaşmış olacak.

(PCR ücretli olacak mı?) Öyle bir seçeneği düşünmüyoruz. PCR’ı bütün alanlarda istemiyoruz, PCR’ın istendiği belli alanlar var. 48 saat öncesinden istiyoruz. O anlamda ciddi sorun olmaz çünkü büyük kapasitemiz var. Aşı oranı 18 yaş üzeri en az bir doz olanlar yüzde 80’lerde. İki doz yüzde 62’lerde. Yüzde 80-85’lere doğru bir oran bekliyoruz 18 yaş üstü için. Yüzde 85’lerde toplumsal bağışıklık olacağını düşünüyoruz.



HATIRLATMA DOZU ŞU AN GEREKMİYOR

(Aşıların etkisi) İnaktif aşılarla ilgili 3. dozu önerdik. 3’üncü aydan sonra düştüğünü görünce bu önerimizi yapmış olduk, devamında 6 ay sonra rapel yani hatırlatma dozu olacak. MRNA aşısı için şu an 3-4 aylık sonuçların belirgin düşüş içinde olmadığını gördük. Önümüzdeki aylar ne zaman bir hatırlatma dozunun gerekeceğini söyleyeceğiz. İsrail ve benzer ülkelerde 8 ay sonra yapıldığını biliyoruz. Muhtemel bizde de aynı şekilde olur ama şu an gerekmiyor. Öte yandan restoranlarda aşısızlar için farklı yerler şu an gündemde yok.

(Aşı tedariki) Şu an bir sorun yok toplamda en az 30 milyona yakın aşımız var, gelmeye devam ediyor. Sputnik’in 1 ve 2. dozları birbirinden farklı, o 2 dozun bir araya gelmesini önemsiyoruz.

2 AY İÇİNDE YERLİ AŞIYA SERİ ÜRETİM

(Yerli aşı) Şimdilik söylemeyeyim, sürpriz. Biz seri üretime önümüzdeki 1.5-2 ay içinde en geç geçmek istiyoruz, o hazırlıkları yapıyoruz. Rapel doz uygulamasını genel gönüllü grupta yapıyoruz. Uygulama sonuçları 3-4 hafta içinde çıkmış olur, onları söylemiş oluruz. Sinovac ile kıyaslamalı yapılıyor. O kıyası görmüş olacağız.

OKULLARI KAPATMAK İSTEMİYORUZ

Okulları kapatmak istemiyoruz. Çünkü artık aşı var diyoruz. Vatandaş aşı oldukça oranlar yükseldikçe bunun yeterli olacağına inanıyoruz. Onun için oranların artması gerekiyor. En çok aşının yapıldığı 8. ülkeyiz. Avrupa’da Almanya’dan sonra 2. ülkeyiz. 2-3 hafta sonra içinde Almanya’yı geçen dozda uygulamamız olacak. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte tedbirleri belirledik. Öğretmende, öğrencide görülünce nasıl olmalı bütün öğrenciler ne zaman tatil edilmeli? Okul değil, en fazla sınıf... En fazla sınıfın 14 günlük zaman diliminde tatil edilebileceğini düşünüyoruz. Onun dışında bir kapatmayı düşünmüyoruz.”



Okullarda eğitim maske ve mesafe gibi kurallara uygun olarak başlarken; vaka çıkması durumunda ‘sınıf’ların kapatılması gündemde.

KAYITLI GÖÇMENLER AŞILANIYOR

GÖÇMENLERE de aşı yapıyoruz, sorun yok. Hiç kaydı olmayanı görmedikçe nasıl yapabiliriz? Kaydı olanlara yapıyoruz. Kaydı olmayan sayısı çok az. Suriyeli 3.5-4 milyon var, hepsine ulaşıyoruz. Toplam Afganlı sayısı 290 bin. Bunun 150-160 bini kayıtlı, gerisi kayıt dışı. Kayıtlı olana zaten yapıyoruz. Kayıtsız 150 bini de bulursak yaparız.

2 ‘MU’ VARYANTI GÖRÜLDÜ

BAKAN Koca, Mu varyantı ile ilgili şu bilgileri verdi: “Mu mutantında ilave tedbir getirmeyi düşünmüyoruz çünkü şu ana kadar bizim yeni varyant olarak tespit ettiğimiz 2 vaka dışında olmadı. Ağırlıklı Delta ve Delta + şeklinde yüzde 90’ı geçen oranda. Giderek aşılama oranının da artışıyla, şu anda iki doz aşı olanlar yüzde 62’lerde. Yüzde 80-85’lere doğru bir oranın olmasını bekliyoruz 18 yaş üstü için. Bu sayının artışı ile vakaların düşeceğini düşünüyorum. Toplumsal bağışıklık oluşturana kadar maske, mesafe gibi tedbirleri sağlamamız gerekiyor.”

