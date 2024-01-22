Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinde katil Kadir Yasak için karar verildi

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Mahkeme heyeti, Kadir Yasak'a 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'Kasten yaralama' suçundan 4 yıl 6 ay hapis 'Birden fazla kişiyle birlikte işyerine yağma' suçundan 9 yıl ve 'Ruhsatsız Silah, Bıçak, Mermi Bulundurma veya Taşıma' suçundan 2 yıl hapis ile bin TL adli para cezası verdi.