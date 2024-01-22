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Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinde katil Kadir Yasak için karar verildi

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#Kadir Yasak#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Ece Erken
Ece Erkenin eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlunun öldürülmesinde katil Kadir Yasak için karar verildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2024 16:42

Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 20 sanıklı davada karar açıklandı. Mahkeme kararında Mahmutyazıcıoğlu’na ateş eden Kadir Yasak’ın müebbet hapis ile 15 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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Mahkeme heyeti, Kadir Yasak'a 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'Kasten yaralama' suçundan 4 yıl 6 ay hapis 'Birden fazla kişiyle birlikte işyerine yağma' suçundan 9 yıl ve 'Ruhsatsız Silah, Bıçak, Mermi Bulundurma veya Taşıma' suçundan 2 yıl hapis ile bin TL adli para cezası verdi.

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#Kadir Yasak#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Ece Erken

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