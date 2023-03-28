Ece Erken isyan etti: Ben eşimin ölümünü izledim

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Ece Erken Bakırköy Adliyesi'ndeki duruşma öncesi sosyal medya hesabında eşi ile fotoğrafını paylaştı.

Erken fotoğrafın altına "Ben ve tüm Türkiye eşimin katledilişini,yerde sürüklenmesini,1 değil 5 kurşun yemesini tasarlanarak cinayete kurban gitmesini canlı canlı izledik.Eksik,yarım kaldım,çocukları babasız kaldı Rabbim bu mübarek ayda eşimin katillerinin,vesile olanların,yardım,yataklık yapanların,bu cinayette çıkarı olanların en ağır ceza almalarını görmemi nasip etsin,her iki cihanda da canları bizim kadar yansın,dualarınızı eksik etmeyin nolur" notunu düştü.

REDDİ MİRAS YAPIYORUM

Şafak Mahmutyazıcoğlu'nun ölümünün ardından eşinin ailesi ile karşı karşıya gelen ve 'Saatini bile istediler' diyen Ece Erken,şaşırtan bir karar aldı.

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Mirası kabul etmeyeceğini duyuran Ece Erken, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum herkese sevgi ve saygılarımla" dedi.

EŞİNİN SOYADINI SİLDİ

Zor günler yaşayan ve eşine olan özlemini her fırsatta dile getiren Ece Erken'den yeni bir hamle geldi.

Ünlü sunucu sosyal medya hesaplarından 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını kaldırdı.

Bir takipçisi Ece Erken'e 'Eşinizin soyadını neden sildiniz?' diye sordu. Erken ise 'Yaşananlardan sonra bazı akrabalarıyla aynı soyadını taşımamak için. Her gün daha daiğrenç şeyler duyuyorum' yanıtını verdi.

ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE DE UNUTMADI

Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu ölüm yıl dönümünde andı.

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Erken Twitter sayfasında "Eşimi kaybedeli tam 1 yıl oldu. Pazartesi de mahkemesi var. Onu bizden alanların, eksik bırakanların en ağır cezaları almalarını Rabbim'den diliyorum" mesajını yayınladı.



