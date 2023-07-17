Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti Türkiye'nin kanını dondurmuştu! Seren Serengil tanık olarak dinlendi

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Bakırköy 12. Ağır ceza mahkemesinde bugün görülen duruşmaya 7 tutuklu sanık bulundukları cezaevinden getirilirken, bazı tutuksuz sanıklar da hazır bulundu. Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ve taraf avukatları da duruşmaya katıldı.

"SİLAHLA İLGİLİ BİR KONUŞMA GEÇMEDİ"

Daha önce tanık olarak dinlenmesi için hakkında 3 kez zorla getirilme kararı çıkartılan Seren Serengil bu duruşmaya katıldı. İfadesinde, "Ece’nin ve Şafak’ın arkadaşıydım. Taziyeye gitmiştik. Ev çok kalabalıktı. Ece’nin arkadaşı Sezer’in telefonunda bir beyefendiyle görüntülü konuşma yapılıyordu. Telefondaki kişi "Bana geldi teslim olmasını söyledim" dedi. Sadece bunu duydum. Bayağı uzun bir konuşma oldu. Aralarında Galeria ya da silahla ilgili bir konuşma geçmedi. Ece ile aynı koltuktaydık. Konuşmanın tümünü hatırlamıyorum. Ece’ye 'Ben neyin şahitliğini yapacağım, kimseyi tanımıyorum' dedim. Ece bana ‘Silah almışlar hatırlamıyor musun’ diye sordu. Ben de hatırlamıyorum dedim, mahkemeye gelmek istemediğimi söyledim. Bu olayların içinde sanatçı olarak olmak istemedim" dedi.

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Seren Serengil’in o dönem sevgilisi olan Mustafa Rahman Tohma da tanık olarak dinlendi. Tohma, “Ece’nin evine taziyeye gittik. Bir telefon konuşması oldu. 30 saniyesine denk geldim sadece. Silah konusu ya da tehdit konusu duymadım. Sonra da çıktık" dedi.

Duruşmada söz hakkı verilen Ali Yasak, "Ben de mağdurum. Seken bir mermi nasıl Şafak’a geldiyse bana da gelebilirdi. Allah’a şükür gelmedi. İddialar desteksizdir, ispat ortada yoktur. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu vuran Kadir Yasak ve diğer sanıklarda tahliyelerini talep etti.

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Mahkeme restoranda çay servisi yapan çalışanın tanık olarak dinlenmesine, savcının varsa tevsi tahkikat taleplerini bildirmesine yoksa esas hakkındaki mütalaasını hazırlamasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, olay şöyle aktarıldı: "Bakırköy'de Ahmet Yosunlu adına kayıtlı olan bir daire, satışı için emlakçılık yapan Kerem Öztürk'e devredildi. Öztürk bu daireyi satmak için müşteri ararken, apartmanın en üst katında oturan müşteki Suphi Malgaz ile daireye müşteri bulunması konusunda anlaştı. Suphi Malgaz, Kerem Öztürk'e 1 milyon 450 bin TL karşılığı daireyi alacak bir arkadaşı olduğunu söyledi. Daireyi Malgaz, 1 milyon 650 bin TL'ye satarak, alıcıdan 170 bin TL komisyon almış oldu. Kerem Öztürk ile Gökhan Karakan bu durumu öğrendikten sonra Malgaz'a bu miktarı kendilerine ödemesi gerektiğini söyledi. Taraflar bir anlaşmaya varamayınca Gökhan Karakan, Malgaz'ı öldürtmekle tehdit etti. Gökhan Karakan, Seccad Yeşil'e ulaşarak söz konusu parayı tahsil etmesini istedi. Seccad Yeşil, arkadaşı olan Kadir Yasak'a durumu anlattı. Yasak, Suphi Malgaz ile bir buluşma teklif etti. Bakırköy'de bir restoranda gerçekleşen görüşmede, Şafak Mahmutyazıcıoğlu Suphi Malgaz'ın yanında geldi. Mahmutyazıcıoğlu'nun Malgaz'a destek olması nedeniyle, Kadir Yasak ve Seccad Yeşil söz konusu parayı alamadı. Kadir Yasak ve Seccad Yeşil bu nedenle Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu hedef alarak, 27 Ocak'ta cinayeti işledi." İddianamede Ali Yasak ve Abdulkadir Kara hakkında 4 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9'ar aydan 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

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Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman, Fatih Okan Kodak, Burak Otçuoğlu ve Uğurcan Bilge hakkında ise 3 ayrı suçdan ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. Gökhan Karakan ve Kerem Öztürk hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile toplam 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Diğer 9 sanık için de 'Suçluyu kayırma' suçundan değişen oranlarda hapis cezası istendi.