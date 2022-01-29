Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Şüphelilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Ünlü sunucu Ece Erken'in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı. Gözaltına sayısı 11'e yükselirken CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, canlı yayında şüphelilerin nerede ve nasıl yakalandığını anlattı.

Nihat Uludağ CNN TÜRK yayınında şu bilgileri aktardı:

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu kendine ait balık restoranında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Peki, olay nasıl oldu, neden oldu? 2 kişi, olay yerine geliyor, niye geliyorlar? Mahmutyazıcıoğlu'nun arabasını görüyorlar. Arabayı görünce içeri girip bakalım diyorlar. Daha önceden bir konut satışıyla ilgili aralarında bir sürtüşme var. Anlaşmazlık var. 130 bin liralık mülk satışından bir pay elde edilmiş ve katil zanlıları 65 bin liralık bölümünü avukattan istiyorlar. O da diyor ki, bir imzanız, bir belgeniz var mı? Bunu size niye verelim derken, tabii daha öncesinde yaşanıyor bu olay. Olay anında, restorana geliyorlar, oturuyorlar yeniden bir tartışma başlıyor. Ali Yasak ve Kadir Yasak saldırganlar. Kadir Yasak silahıyla avukata ateş ediyor. Daha sonra Ali Yasak (kamoyunda Drej Ali olarak bilinen Ali Yasak değil, isim benzerliği) ve Kadir Yasak olay yerinden kaçıyor.

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Cinayetin ardından Organize Şube ekipleri harekete geçiyor ve çalışma başlatılıyor. Cinayet zanlıların bir yöntemi ortaya çıkıyor. Yakalanmamak için saatlik araç kiralayıp, günübirlik ev tutuyorlar. Ama polis adım adım enselerinde. En son günübirlik evde yakalanıyorlar. 19 adres belirleniyor. 19 adrese eş zamanlı olarak giriliyor.

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ali Yasak ve silahı kullanan Kadir Yasak gözaltına alınıyor. İşte bu günlük kiralık evlere çıkış görüntüleri bunlar. Zaten gözcüleri var. Restoranın önünde görünce toplanıp tekrar gidiyorlar. 2'si olayı gerçekleştiriyor, 2'si bekliyor. Birde daha sonra yardım yataklık yapanlar var. Mevzu 65 bin lira. İlk satıcı biziz, 65 bin lirasını bize vereceksin diyorlar. 65 bin lira için bir insan öldürülür mü? Buradaki tema aslında güç gösterisi. Mahmutyazıcıoğlu, müvekkilinin haklarını koruyor. 65 bin lira için söndürülmüş bir hayat.

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Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı tespite göre, cinayetle sonuçlanan olaylar adım adım şöyle gelişti:

ÖNCE ANLAŞTILAR

Emlakçı Suphi Malgaz bir ay kadar önce Gökhan Karakan’a ait daireyi 1 milyon 480 bin liraya alıp 1 milyon 600 bin liraya sattı. Gökhan Karakan bu satışın ardından Suphi Malgaz’dan 100 bin lira daha istedi. Suphi Malgaz parayı vermeyeceğini söyleyince Gökhan Karakan, “O zaman ağabeylerimi gönderirim” diye tehdit etti. Aracı olarak devreye Kadir Yasak ve Ali Yasak girdi. Kadir Yasak, Suphi Malgaz’ı arayarak konuşmak için bir kafaye davet etti. Suphi Malgaz da yanına avukatı Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu alarak kafeye gitti.

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‘PARAYI ŞAFAK'TAN ALIN’

Suphi Malgaz ile Gökhan Karakan arasındaki 100 bin liralık anlaşmazlık 65 bin lira karşılığında tatlıya bağlandı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu çıkışta Suphi Malgaz’a parayı herhangi bir yazılı belge olmadan teslim etmemesini söyledi. Suphi Malgaz da parayı yollamadı, kendisini arayanlara parayı Şafak Mahmutyazıcıoğlu’ndan almalarını söyledi. Kadir Yasak’ın adamlarından Seccad Yeşil telefonla Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu arayarak parayı istedi, ikili arasında tartışma çıktı.

11 KİŞİ GÖZALTINDA

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'deki restoranda uğradığı Silahlı Saldırı sonucu öldürüldü. Polis, şüphelileri belirledi. İlk olarak 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda "Kasten Öldürme" eylemini gerçekleştirdiği belirlenen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı.

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Gözaltına alınan Kadir Yasak ile Ali Yasak ve İbrahim Çadırcı Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Şüpheliler geniş güvenlik önlemleri arasından hastaneye sokuldu. 3 şüpheli gazetecilerin sorularına cevap vermedi. Şüpheliler raporun ardından ifadeleri alınmak üzere Vatan Emniyet Müdürlüğü binasındaki organize şube müdürlüğüne götürüldü.