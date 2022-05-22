Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde firari son isim yakalandı

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Bakırköy Yeşilköy'de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Soruşturmaya ilişkin son firari sanık olan Serkan Dakman bugün Esenyurt’ta yakalandı. Serkan Dakman’ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Serkan Dakman hakkında ‘Tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak’, ‘Silahla kasten yaralamaya iştirak’, ‘Silahla birden fazla kişi ile birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs etme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9’ar aydan 10 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

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"10 BİN DOLARA ADAM ÖLDÜRÜYORLAR, SENİ DE ÖLDÜRTÜRÜM"

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 61 sayfalık iddianamede, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle sonuçlanan olaylar şöyle aktarıldı:

Bakırköy'de Ahmet Yosunlu adına kayıtlı olduğu bir dairenin satışı için emlakçılık yapan sanık Kerem Öztürk'e devredildi. Öztürk bu daireyi satmak için müşteri ararken, apartmanın en üst katında oturan müşteki Suphi Malgaz ile tanıştı. Öztürk ve Malgaz daireye müşteri bulunması konusunda anlaştı. Suphi Malgaz, Kerem Öztürk'e 1 milyon 450 bin TL karşılığı daireyi alacak bir arkadaşı olduğunu söyledi. İkili dairenin 1 milyon 480 bin TL karşılığı satılması konusunda anlaştı.

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Ancak Malgaz, daireyi satın almak isteyen Ohannes Çatak'a 1 milyon 650 bin TL fiyat verdi. Ohannes Çatak daireyi aldıktan sonra Suphi Malgaz'a 170 bin lira satış komisyonu verdi. Sanıklar Kerem Öztürk ile Gökhan Karakan, Kapalı Çarşı'da karşılaştıkları Ohannes Çatak'ın daireyi 1 milyon 650 bin TL'ye satın aldığını öğrendi.



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Kerem Öztürk, Suphi Malgaz'ı arayarak, satış komisyonu olarak aldığı 170 bin TL'den haberdar olmadığını söyledi. Suphi Malgaz'ın önce bu parayı aldığını inkar etti. Gökhan Karakan bunun üzerine 'Bizim aradaki 170 bin liradan haberimiz yok, alıcı yanımızda, ondan öğrendik. Bu parayı bize ödemen gerekiyor' dedi.

Gökhan Karakan, Kerem Öztürk'ün kendisine 450 bin TL borcu olduğunu, Ohannes Çatak'ın ise Kapalı Çarşı'dan arkadaşı olduğunu söyledi.

23 Kasım 2021'de Gökhan Karakan, Suphi Malgaz'ı arayarak 'Aradaki farkı bana vereceksin' dedi. Malgaz, ödeme yapmayacağını söyleyince Karakan, '10 bin dolara adam öldürüyorlar, seni de öldürtürüm' dedi.

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DREJ ALİ'NİN KORKUTUCU GÜCÜYLE SÖZ SAHİBİ OLMAYA ÇALIŞTILAR

Malgaz ile tartışan Karakan, 'Ben sana ağabeylerimi göndereyim' diyerek telefonu kapattı. Suphi Malgaz, bu tartışmadan huzursuz oldu ve 60 bin lira ödemeyi kabul etti. Gökhan Karakan, 'Ben işi başkalarına paslamıştım, 60 bin TL bana vereceklerdi, gerisini kendileri alacaklardı' diyerek 100 bin TL istedi. Malgaz'ın bunu kabul etmemesi nedeniyle tehdit etmeye başladı. Gökhan Karakan, sanık Seccad Yeşil'e ulaşarak söz konusu parayı tahsil etmesini istedi. Seccad Yeşil, Malgaz'ı önce Yeşilköy'de aradı. Bulamayınca arkadaşı olan sanık Kadir Yasak'a durumu anlattı. Yasak, eski kiracısı olan Suphi Malgaz'ı tanıdığını söyleyerek, ikisiyle bir buluşma teklif etti. Kadir Yasak ve Ali Yasak, Bakırköy ve çevresinde 'Drej Ali' lakabıyla tanınan amcaları Ali Yasak'ın korkutucu gücünü kullanarak, yıllardır bölgede söz sahibi olmaya çalışıyordu. Kadir Yasak aile geçmişinden kaynaklı korkutucu gücüyle Suphi Malgaz'ı ikna edebileceği düşündü. Gökhan Karakan ise Suphi Malgaz'dan almaya çalıştığı 100 bin TL'nin, 50 bin TL'sini Ali ve Kadir Yasak ile Seccad Yeşil'e vermeyi planladı.

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ARKADAŞINA DESTEK OLUNCA, HEDEF HALİNE GELDİ

Bakırköy'de 9 Aralık 2021'de bir restoranda gerçekleşen görüşmeye, maktül Şafak Mahmutyazıcıoğlu Suphi Malgaz'ın yanında geldi. Mahmutyazıcıoğlu'nun Malgaz'a destek olması nedeniyle, Kadir Yasak ve Seccad Yeşil söz konusu parayı alamadı. Sanıklar Kadir Yasak ve Seccad Yeşil bu nedenle maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu hedef alarak, cinayeti gerçekleştirdi.

Sanıklar Kadir Yasak, Serkan Dakman ve Seccad Yeşil, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 26 Ocak'ta, sahibi olduğu Bakırköy'deki balık restoranında gördü. Mahmutyazıcıoğlu'nun restoranında 'korunmasız ve açık hedef' olduğu düşüncesiyle cinayet için plan yaptı. Kadir Yasak abisi Ali Yasak'ı arayarak konu hakkında bilgi verdi. Serkan Dakman ve Seccad Yeşil, Abdulkadir Kara ile buluşarak cinayet silahıyla restorana döndü. Kadir Yasak ile Serkan Dakman, restorana girerek Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile görüşmek istedi. Bir süre sonra Şafak Mahmutyazıcıoğlu yanlarına geldi.

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Ali Yasak ve Seccad Yeşil'in de restorana gelmesinden sonra Kadir Yasak, önce Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ardından da şoförü Murat Bilmez'e ateş etti. Sürünerek dışarı çıkmaya çalışan Mahmutyazıcıoğlu'na bir kez daha ateş eden Kadir Yasak, Ali Yasak'la birlikte restorandan ayrıldı. Seccad Yeşil ve Serkan Dakman sokağın köşesinde, sağlık ekiplerinin müdahalesini izledikten sonra ayrıldı.